Pengekassen er ved at være tom i PostNord

KØBENHAVN: Efter en række store underskud er PostNords kasse ved at være tom.

Derfor haster det med at finde en løsning på, hvordan man skaffer de penge, der skal være med til, at det statslige postselskab fremover kan få driften til at løbe rundt.

Det siger Peter Kjær Jensen, der er administrerende direktør for PostNord Danmark, til Børsen.

- Det fremgår jo tydeligt af de seneste rapporteringer, at PostNord i Danmark kører med underskud, og at der er behov for en transformation af virksomheden - en transformation, der forudsætter kapitaltilførsel, siger han.

Avisen erfarer, at der i denne uge har været holdt møder med ordførerne fra de politiske partier i Transportministeriet. En løsning skulle være på trapperne.

Villum Jensen, der er postordfører for Liberal Alliance, understreger, at det haster.

- Jeg er bange for, at kassen er tom inden årets udgang, siger han.

PostNord har selv fremlagt en redningsplan. Den koster imidlertid 2,3 milliarder kroner.

Den svenske stat ejer 60 procent af PostNord, mens Danmark ejer 40 procent. Svenskerne har afvist at være med til at betale regningen, der kun relaterer sig til den danske forretning.

Derfor skal der findes en alternativ finansieringsmodel. Ifølge Børsens oplysninger arbejdes der med en såkaldt Dong-model, hvor en kapitalfond eller en pensionskasse indskyder risikovillig kapital.

En aktindsigt har vist, at staten har bedt det internationale konsulenthus Rothschild undersøge mulighederne for en privatisering.

/ritzau/