Pengene vælter ind: Anonym Aalborg-virksomhed er nu Danmarks næststørste målt på én ting

AALBORG:I en anonym og lidt tilbagetrukken bygning på Skelagervej i Aalborg ligger en virksomhed, der nu kan kalde sig Danmarks næststørste målt på omsætning.

Kun overgået af Mærsk.

Men på Skelagervej er der ikke noget varelager, for virksomheden, Centrica Energy Trading, sælger ikke et fysisk produkt. Den handler med noget så simpelt som el og gas – og det er en guldrandet forretning.

I et nyt regnskab sprænger Centrica Energy Trading alle rammer med en omsætning, der er vokset fra 65 milliarder kroner til 159 milliarder kroner. Det er mere end Ørsted og Arla – til sammen.

Samtidig tjente energihandelsvirksomheden 652 millioner kroner efter skat. Det højeste nogensinde og væsentligt mere, end ledelsen havde budgetteret med.

Kristian Gjerløv-Juel udgør direktionen i Centrica Energy Trading sammen med Mandeep Bamal. Foto: Claus Søndberg

Hidtil uset volatilitet

Når Centrica Energy Trading skovler penge ind, skyldes det især de stærkt stigende priser på el og gas. For at forstå, hvad et energihandelsselskab er, skal man vide, at energi er noget, der handles med.

Det vil sige, at når der produceres energi – f.eks. fra vindmøller, solcelleanlæg eller et kraftvarmeværk – kan den producerede energi og strøm videresælges. Det er her, at Centrica Energy Trading kommer ind i billedet.

I det øjeblik, at strømmen produceres, overtager Aalborg-virksomheden den, finder købere til den eller sælger den på elbørser. Det kan være til virksomheder eller andre elselskaber, som har brug for at købe.

Det handler groft sagt om at købe strøm og gas billigst muligt og sælge det dyrere til steder med større efterspørgsel eller et lavere udbud.

Den forretningsmodel har Centrica Energy Trading tilnærmelsesvis perfektioneret, og prognosen for i år lyder på et driftsresultat på mellem 800 millioner kroner og 1,4 milliarder kroner. Det oplyser ledelsen i regnskabet.

Men verden lige nu er vild at navigere i som elhandler.

- Jeg har været i den her industri i mange år, og volatiliteten er fuldstændig usammenlignelig med noget, vi tidligere har oplevet i markedet. Vi ser gaspriser på 50 euro, der falder til 5 euro, og så stiger til op mod 250 euro. Det er hidtil uset, siger direktør Mandeep Bamal til Børsen.



Hvor Kristian Gjerløv-Juel har at gøre med indkøb af energi direkte fra producenterne samt salg, håndterer Mandeep Bamal handel med strøm og gas på engrosmarkederne i Europa. Begge direktører tiltrådte i juni 2020. Foto: Lars Pauli

Da Eigild kom forbi

Centrica Energy Trading hed engang Nordjysk Elhandel og var en kommunalt ejet virksomhed, der, som navnet hentyder, handlede med el.

Så kom en gruppe private investorer anført af Eigild B. Christensen forbi, købte virksomheden og ændrede navnet til Neas Energy. Den blev få år senere solgt til britiske Centrica for op imod to milliarder.

Deraf navnet, Centrica Energy Trading, i dag.

Særligt inden for grøn energi satser Centrica Energy Trading stort. Virksomheden er størst i Europa, når det kommer til handel med energi produceret af vedvarende energikilder.

Den strategiske satsning er ikke blevet mindre aktuel, efter at Europa har besluttet sig for en omfattende grøn omstilling med det formål blandt andet at vriste sig fri af russisk gas.

Og det har samtidig skabt en øget interesse for de elkøbsaftaler på grøn strøm, som virksomheden tilbyder sine kunder.

Særlige systemer

Men hvad der helt præcist foregår bag murene på Skelagervej 1, får hverken offentligheden eller journalister fuld indsigt i. For når der handles med el og gas for milliardbeløb, siger det sig selv, at handlen er omgærdet af en vis hemmelighedskræmmeri.

Centrica Energy Trading bruger nemlig særligt udviklede systemer til at udnytte de daglige udsving på energimarkederne – og dem skulle konkurrenterne jo nødigt få fingrene i.

I alt sidder der cirka 350 ansatte på kontoret i Aalborg. Virksomheden har også en afdeling i København.