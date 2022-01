Pensioneret politibetjent er blevet chauffør i Luksusbaby: – Alle vinder ved det her

STØVRING:– Jeg skulle ikke bede om at komme i håndgemæng med Ole. Så ved jeg godt, hvem der ender nederst.

41-årige Morten Grabowski Kjær slår en latter op uden for Luksusbabys nye domicil i Støvring.

Sammen med sin hustru, Ann-Louise Aasted, stiftede han børnetøjsvirksomheden i 2014, og den voksende succes tvang hurtigt Morten til at træffe et valg.

Det betød et farvel til Nordjyllands Politi, hvor han igennem 15 år havde været ansat i vagtcentralen og specialpatruljen, som opererer i narko- og bandemiljøet.

– Når vi så skulle bruge en hund til at snuse spor, var Ole på pletten, og jeg glemmer aldrig den respekt, der var omkring ham.

– Også i træningslokalet, indskyder 65-årige Ole Hansen med et smil, som røber, at de to kender hinanden særdeles godt.

Ole Birger Hansen kunne med god samvittighed have trukket sig tilbage efter 37 år i politiets tjeneste. Men den tidligere hundefører vil gerne holde sig i gang og stadig nyde godt af det kollegiale fællesskab.

Den mulighed har han fået hos sin tidligere politikollega og Luksusbaby. Nu håber de to, at flere vil gøre det samme. Læs hvorfor på Nordjyskes nye erhvervsmedie Vigeur, hvor artiklen er oplåst.