Ung nordjyde gik viralt: Hans nye mester har en utraditionel baggrund

NORDJYLLAND:Der var ikke så langt fra tanke til handling, da Per Buur tog sin første lærling ind.

Det skulle gå stærkt, vidste han godt. For det her var usædvanligt - på mere end en måde.

Per Buur er indehaver af byggefirmaet Buur Byg ApS, som tæller ham selv og en tømrer Lars Løt. De har tidligere talt om at tage en lærling ind.

Så da Per Buur for godt en uge siden fik øje på, at en ung lærling på utraditionel vis søgte en mester, slog han til.

Som - rekordmange virksomheder - har gjort det i år.

Faktisk er det gået så godt i 2022, at i juni er der 43 procent færre elever, der står og mangler en læreplads i forhold til i fjor.

Landstal for 2022 frem til og med juni: Samlet set er der indgået 27.595 uddannelsesaftaler fra januar til juni i 2022

Tallet er højere end antal indgåede uddannelsesaftaler i samme periode i både 2020 og 2021

77.334 lærlinge i alt havde i juni en uddannelsesaftale

3234 elever var i skoleoplæring ud af 5849 aktivt lærepladssøgende

I juni 2022 var der i alt 5849 elever, der var aktivt lærepladssøgende

Det viser nye tal fra undervisningsministeriet. Der er indgået 27.595 aftaler om lærepladser, hvilket er det højeste antal for et halvår nogensinde.

Og tendensen er den samme på Tech College Aalborg.

Per Buur selv har i flere år tøvet med at tage en lærling ind, og det er der en speciel årsag til:

- Jeg er ikke selv uddannet håndværker, og kravet er, at man skal være uddannet. Men nu har jeg i firmaet Lars, der også er interesseret i at lære fra sig, siger han.

Per Buur er oprindelig uddannet pædagog, men for ti år siden traf han valget om at blive selvstændig med eget byggefirma.

Verdenskendt i Nordjylland

Det er gået så godt, at ordrebogen er fuld - helt frem til og med forår 2023.

- Derfor er det også muligt at tage en lærling ind, siger han.

Tilfældigheder er sommetider det, der skal til for at få et godt match. Det var ifølge Per Buur lige det, der skete, da han fandt sin lærling.

Magnus Storch skal begynde som lærling torsdag. Foto: Kim Dahl Hansen

Det er Magnus Storch på 17 år, der med ét blev verdenskendt i Nordjylland, da han for godt en uge siden tog opstilling ude foran Stark på Håndværkervej i Aalborg med et papskilt, der gjorde opmærksom på, at han rigtig gerne ville have en læreplads.

Man kunne bare ringe til Magnus.

Det gjorde flere end 10 virksomheder - fra Canada, Norge, København - og så fem-seks stykker, som Magnus kunne bruge.

At den unge lærling nåede så langt ud skyldes, at de sociale medier - herunder LinkedIn - også blev brugt til at fortælle, at han manglede en læreplads.

Det var også sådan, at Per Buur opdagede, at Magnus havde gjort en ekstra indsats:

- Han stillede sig jo op der om morgenen med et skilt. Gjorde en indsats. Det var jo virkelig et godt initiativ, som nok ikke så mange unge ville tage, siger Per Buur om sin nye lærling.

Og Magnus var ikke i tvivl efter en snak med sin nye læremester.

- Det var en super god snak, vi fik, så jeg ville rigtig gerne i lære hos Per Buur, siger Magnus.

En god kemi

Per Buur, indehaver af Buur Byg ApS sammen med sin første lærling, Magnus Storch. Foto: Kim Dahl Hansen

Begge er enige om, at der er en god kemi mellem dem.

Kontrakten er underskrevet, og torsdag begynder Magnus i lære under Per Buur og Lars Løt, der også glæder sig til at få en elev ind.

- Ja, det bliver godt, siger han i en snak på fortovet i Kjellerupsgade, hvor firmaet er i gang med at renovere en etageejendom.

Det er også her, at parterne skriver under på kontrakten.

Buur Bygs tømrer, Lars Løt, der er eneste ansat udover chefen selv - og den kommende lærling. Foto: Kim Dahl Hansen

Successen med at finde flere lærepladser er der især én bestemt årsag til, hvis man spørger de involverede parter.

- Det skyldes trepartsaftalen fra 2020, siger Jakob Tønsberg Pilgaard, der er uddannelseschef på skoleoplæringscenter på Tech College Aalborg - et skolepraktikforløb for elever, der står uden læreplads.

Aftalen satte turbo på praktikplads-søgningen.

- Vi har målrettet vores indsats på grundforløbene. Alle uddannelser har lavet en handleplan for at få en tættere kontakt til mestre. Og så har vi gentænkt forløbet lige inden, de skal ud i praktik, siger Jakob Tønsberg Pilgaard.

Han nævner også to praktikuger samt speeddating med virksomheder som eksempler på tiltag, der skal skaffe flere elever en læreplads.

Helle Storch er stolt af sin søn Magnus. Og er rørt. Hun var med, da han skrev under på lærekontrakten - og da han er under 17 år, skulle moderen også skrive under. Foto: Kim Dahl Hansen

Flere venter i skolepraktik

Men der er også en bagside af medaljen. For hvis det stod til Jakob Tønsberg Pilgaard, skulle hans eget job være overflødigt.

- Vi burde jo ikke have nogen i skoleoplæring. Det er lidt som om, det er en naturlov, at vi har skolen. Men de skal jo ud i virkeligheden, siger han.

Det undrer ham også, at så mange tømrere fylder lokalerne lige nu på skoleoplæringscenteret.

- Tidligere var det elektrikerne. Nu er det murere og tømrere, siger han.

Der er stadig godt 50 tømrerlærlinge, der ikke har fået job.

Jakob Tønsberg Pilgaard peger på, at en af de mulige forklaringer på, at der er flere tømrere på skolebænken kan være, at netop byggeriet i øjeblikket tøver.

- Det er dem, der mærker konjunkturerne først og derfor også dem, der reagerer først, siger han.