Per skifter Thy ud for at blive direktør i egen sparekasse

THY:Per Knudsen, områdedirektør i Sparekassen Thy, har fået nyt job.

Fra 1. februar 2023 tiltræder han som medlem af direktionen i Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn, og fra 1. april 2023 indtager han rollen som direktør. Det skriver Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn i en pressemeddelelse.

Per Knudsen er 56 år, og som områdedirektør i Sparekassen Thy har han blandt andet haft ansvaret for driften og udviklingen af hele filialnettet.

- Den samlede bestyrelse mener, vi har fundet den rigtige person i Per Knudsen, der er blevet Fit & Proper-godkendt i Finanstilsynet medio december. Vores nye direktør Per Knudsen kommer fra en sparekasse med mange af de samme værdier, som sparekassen for Nr. Nebel og Omegn. Værdier, han har været med til at udvikle og implementere i sin nuværende stilling, udtaler bestyrelsesformand i Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn i meddelelsen.

Per Knudsen har de seneste syv år siddet i det øverste ledelsesorgan, hvor han har været med til at udvikle sparekassen både i forretningsomfanget, på personalesiden og i filialnettet hele tiden under hensyntagen til, hvad der har været bedst for den egentlige forretning.

Her har han arbejdet tæt sammen med Ole Beith, direktør for Sparekassen Thy.

- Det er da ærgerligt, når det er én af vores gode medarbejdere, der siger op. Omvendt glæder jeg mig over, at Per får en udfordring, der er større end den, jeg kan give ham. På mange måder er det også en god ting, at man kan sende en god mand videre, og jeg glæder mig på både Pers og Sparekassen Nr. Nebel og Omegns vegne over, at de får sådan en dygtig mand, siger Ole Beith.

Han fortæller, at opsigelsen fra Per Knudsen landede lige inden jul, og derfor er det rigtige arbejde med at finde en erstatning til posten knap nok påbegyndt.

- Vi har gjort os nogle tanker her over julen, men vi er først lige ved at overveje, hvordan vi vil slå jobbet op. Når sådan noget sker, begynder vi selvfølgelig at afsøge kandidatfeltet og mærke efter, hvordan huset har det med det. Men vi må også erkende, at halvdelen af den finansielle sektor er på ferie lige nu, og det gælder også vores medarbejdere. Så det bliver et nytårsforsæt, at vi skal ud og finde Pers erstatning i starten af det nye år, siger Ole Beith.

Inden han tiltrådte stillingen som områdedirektør, varetog Per Knudsen stillingen som afdelingsdirektør i Holstebro, hvor han var manden bag den første filial uden for Sparekassen Thys oprindelige markedsområde.

Per Knudsen er født og opvokset i Mejrup, hvor han stadig bor.

Nordjyske har kontaktet Per Knudsen for at høre mere om jobskiftet, men han har ikke for nuværende mere at tilføje og henviser i stedet til Ole Beith.