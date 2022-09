Per Sko sælger sine Skoringen-butikker: Ny ejer får store sko at fylde ud

THY-MORS:Med virkning fra 1. oktober 2022 sælger Per Overgaard Christensen, i folkemunde kendt som "Per Sko", sine to Skoringen-butikker i Nykøbing og Thisted.

Den nye ejer bliver 32-årige Daniel Smalbro Pedersen fra Sundby. Han er butiksuddannet hos Din Tøjmand i Thisted og har de seneste otte år været beskæftiget i en herretøjsforretning i Aalborg.

Det er en historisk virksomhed, der nu kommer på nye hænder. Grundlagt i 1930'erne i Nykøbing og drevet i mange år af familien Kjeldgaard, der også åbnede filialen i Thisted i 1960'erne. Per Overgaard Christensen overtog virksomheden i 1995 og har sammen med hustruen Inge Hvass drevet virksomheden frem til i dag.

- Der skal nye kræfter til, for der er stor forskel på, hvordan man solgte sko for 30 år siden, og hvordan man gør i dag. På de seneste 10 år er der sket mere i detailbranchen, end der har de foregående 50 år til sammen, så det går virkelig stærkt. Vi har virkelig mærket de seneste år, at vi har ønsket at finde et ungt menneske, der gerne ville tage over, så ville vi gerne overdrage virksomheden og hjælpe i gang med opstarten, siger Per Overgaard Christensen.

Valget af Daniel Smalbro Pedersen er langt fra tilfældigt.

- Daniel har den ild og begejstring, der skal til for at klare den som selvstændig erhvervsdrivende, og vi har på intet tidspunkt været i tvivl om, at han var den rette til rollen. Så det eneste, vi skal have fyldt på, er lidt skofaglighed, siger han.

Butikkerne i Nykøbing og Thisted har altid hørt sammen, og i sit valg af sin efterfølger har Per Overgaard Christensen lagt stor vægt på, at det skulle blive ved med at være sådan.

- Det er selvfølgelig en større mundfuld for Daniel, men han overtager to forretninger med hver sin butikschef, og med velkørende personale, siger han og tilføjer, at Daniel Smalbro Pedersen også er godt hjulpet af Skoringen, når det kommer til for eksempel markedsføring, indkøb og it.

Den nye ejer er spændt på at komme i gang. Han har de seneste par år været bosat i Vesløs, og har set sig lidt omkring efter en karrieremulighed tættere på hjemegnen i Thy.

- Jeg var klar til, at der skulle ske noget nyt. Som Per siger, så overtager jeg nogle butikker med dygtige, faglærte folk, som jeg glæder mig til at lære af. Jeg kommer ikke til at lave revolutioner, for det er ikke nødvendigt, men jeg kommer selvfølgelig til at sætte mit præg på forretningerne, siger Daniel Smalbro Pedersen.

Per Overgaard Christensen fortsætter i sin rolle i J. P. Jacobsen Center.