Peter List tjener millioner på ét eftertragtet produkt

AALBORG:Han har kun ét produkt. Til gengæld har han over 1200 kunder i 35 forskellige lande.

Og en indtjening, som de fleste vil misunde ham.

Navnet er Peter List, og han er på mange måder inkarnationen af en typisk fortælling om en iværksætter.

Fortællingen om en ambitiøs nordjyde, der sad på et lille kontor med en bærbar computer og en internetforbindelse og måtte igennem fem hårde år, før han for alvor slog igennem.

Undervejs nåede han at skrabe bunden af pengekassen, men han holdt fast. Han blev ved. Og det betalte sig.

Rekordoverskud

I dag omsætter Peter Lists it-virksomhed Tasklet Factory for over 50 millioner kroner årligt, og han har netop offentliggjort sit andet årsregnskab i træk med et overskud på over 10 millioner kroner. Efter skat.

Det gør Tasklet Factory til en af de bedst indtjenende it-virksomheder i Nordjylland.

Peter List er uddannet civilingeniør og har blandt andet været ekstern konsulent hos Microsoft. Foto: Henrik Louis

Flere har tilbudt at købe Peter Lists succesfulde virksomhed. Men han har flere gange takket nej, fortalte han sidste år til Nordjyske. At være herre i eget hus giver ham mulighed for at sætte retningen efter egne værdier – og fleksibiliteten og evnen til at træffe beslutninger selv.

- Man kunne selvfølgelig få en masse nuller på sin bankkonto. Men det ville ikke være det værd, siger han.

Stadig gode tider

Overskuddet på 11,3 millioner kroner bliver i regnskabet stemplet som ’tilfredsstillende’. Ledelsen, anført af Peter List, hæfter sig ved, at de gode tider er fortsat efter regnskabsårets udløb, og at den høje inflation kun påvirker virksomheden i begrænset omfang.

- Fokus i næste regnskabsår er at fortsætte med at investere i organisationen og nye produkter, lyder det.

Peter List er eneejer af Tasklet Factory, som han stiftede i 2008. At komme i gang var enkelt, men at skaffe kapital var mere besværligt. En lokal sparekasse gav ham et lån på en million kroner, men da pengene var brugt, stirrede Peter List ind i blodrøde tal på bundlinjen.

Det ene produkt på hylderne

Heldet vendte, da en ny kunde lagde en stor ordre. Siden har Peter List og Tasklet Factory ikke set sig tilbage. Tre år i træk er overskuddet nu vokset, og antallet af fuldtidsansatte har rundet 50.

Alt sammen med bare ét produkt på hylderne.

Der er efterhånden ved at være trangt i virksomhedens kontorer i Novi. Foto: Henrik Louis

Produktet hedder Mobile WMS og er en mobil scanningsløsning, der hjælper virksomheder med at styre deres lagre. Og som taler ind i et gigantisk marked.

I for eksempel USA har mange virksomheder stadig papir og fysiske lister som rygraden i deres lagerstyring. Det kan Tasklet Factory let og enkelt digitalisere, så der spares både tid og penge.

Over 1200 virksomheder på tværs af 35 lande bruger i dag Tasklet Factorys løsning.

Tasklet Factory har hovedkontor i Aalborg samt en afdeling i Tampa, Florida.