Peter og Mia overtager campingplads og står klar med ændringer

RØDHUS:Selv om det blot er dag ét på Blokhus Natur Camping for ægteparret Mia Graversen og Peter Daugbjerg, er de allerede trukket i arbejdstøjet og har taget hul på tilværelsen som forpagtere af den naturskønne campingplads.

- Jeg er megaspændt og glæder mig helt vildt til, at vi skal være sammen om det her projekt. Det føles helt rigtigt i maven, siger 45-årige Mia Graversen.

Parret, der oprindeligt er fra Randers-området, har tidligere været ansat til at drive en helårsåben campingplads i Midtjylland, men drømmen om at få foden under eget bord har rumsteret i baghovedet.

Da de fik kendskab til muligheden i Rødhus, var de overbevidst om, at det var en drøm, de kunne være fælles om.

Pladsen er ejet af Inge Vestergaard og Karsten Jepsen, der også driver Blokhus By Camping. Og i første omgang er der tale om en forpagtning, men parret har forkøbsret - og den har de planer om at udnytte, siger Peter Daugbjerg.

- Vi forelskede os i pladsen med det samme, og i de visioner og ideer, som Inge og Karsten har i forhold til naturen. Det er camping på naturens præmisser - dog uden at gå på kompromis med at have adgang til eksempelvis toiletfaciliter.

- Vi er taknemlige for, at Inge og Karsten har kunnet set en mulighed i os, og at Villadsen Ejendomshandel har medvirket til, at vi har fået denne aftale i stand.

Mia Graversen og Peter Daugbjerg ser masser af muligheder i campingpladsen, der ligger naturskønt.

Erfarne kræfter

Udover erfaring med at drive campingplads har Peter Daugbjerg en fortid i Forsvaret. Her var han ansat i 18 år og har været udsendt flere gange.

Desuden har han arbejdet som Site Security Manager i sikkerhedsvirksomheden G4S, hvor han var leder af en afdeling med 50 medarbejdere.

Mia Graversen er uddannet social- og sundhedshjælper, og har arbejdet inden for faget i omkring 25 år. Sideløbende har hun haft en bibeskæftigelse som smykkekonsulent.

I forhold til deres nye tilværelse i Rødhus, er rollerne fordelt. Mia Graversen varetager butiksdriften og receptionen, mens gemalen får ansvaret for pladsen.

Gnidninger er nødvendige

Selv om ægteparret har erfaring med at arbejde sammen, er der nu tale om en anderledes situation, idet de nu selv har hænderne på den berømte kogeplade i forhold til økonomi. Og på spørgsmålet om de ikke er bekymret for, at der kan opstå gnidninger mellem dem, siger Peter Daugbjerg.

- Jeg håber da, at der opstår gnidninger, ellers er der ingen fremdrift, siger han og bliver straks suppleret af en grinende Mia Graversen.

- Bare rolig!

Parret har en søn på 15 år, der pt. er på efterskole, og efter sommerferien skal han begynde på gymnasiet. Fra den kant var der ingen modstand, da forældrene præsenterede idéen.

- Der var ingen tøven. Han spurgte, om det var i Nordjylland, hvor han allerede kender flere fra vores tid som fastliggere på campingpladser, og det bekræftede jeg, og han sagde "fint", og så var der ingen grund til at snakke mere om det, siger Peter Daugbjerg.

I første omgang har ægteparret forpagtet pladsen, men de har fået forkøbsret, og den har de planer om at udnytte.

Nye tiltag

Med et 12,4 hektar stort areal rummer området et stort potentiale, og Peter Daugbjerg erkender, at han skal holdes i stramme tøjler for at forhindre, at han ikke får sat for mange projekter på skinner.

- Den største udfordring for Mia bliver at få mig til at holde igen og sikre, at vi udvikler i takt med, at vi har økonomi og gæster til det, siger han med smil i stemmen.

Der er dog allerede flere skibe i søen - et af dem er at udvide åbningstiden.

- Vi begynder at holde pladsen åben hele året. Det er der mulighed for i vores tilladelse, men det har hidtil ikke været udnyttet. Efterhånden har Blokhus udviklet sig til at være en helårsdestination, og derfor giver det mening at have et helårsåbent campingtilbud i området, siger Peter Daugbjerg.

Desuden er Mia Graversen i gang med at udvikle et aktivitetstilbud til børn og deres familier.

- Tanken er at lave en aktivitet, som kombinerer computerspil med bevægelse i det fri, forklarer hun.

Der venter også et benarbejde med at få skabt partnerskaber, som kan medvirke til, at gæsterne får oplevet endnu mere af lokalområdet.

- Vi vil gerne indgå i samarbejder med eksempelvis Jetsmark Idrætscenter, så gæsterne kan benytte træningscenter eller varmtvandsbassin. Tilsvarende vil vi gerne have kontakt med lokale fødevareproducenter, som vi gerne vil promovere i vores butik, siger Peter Daugbjerg.

- Det er benhårdt arbejde

Begge er bevidste om, at det ikke er en tilværelse med et 8-16 job, de har taget hul på. Men det er de helt på det rene med.

- Vi kommer ikke med en forestilling om, at man blot skal arbejde i tre måneder for derefter at holde fri i ni måneder. Det er benhårdt arbejde, men vi er fulde af forventninger og glæder os til opgaven - indtil videre er vi blevet taget godt imod, og det er vi rigtig glade for.