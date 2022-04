Peters succes tabte pusten: Nu er hans unge firma væk

STØVRING:Først gik det godt. Så gik det rigtig godt. Men pludselig gik det slet ikke mere.

Så kort og brutalt kan man gøre historien op for virksomheden Fitness Supply, der har solgt motionsmaskiner de sidste par år. Efter en stille start oplevede stor vækst for til sidst at blive slået omkuld af de mange prisstigninger, der er dukket op i verden de sidste måneder.

Efterspørgsel væk

4. april var det slut, og Fitness Supply blev erklæret konkurs. Og skaber og ejer Peter Larsen Skole måtte opgive det, der var hans unge livs store værk:

- Vi blev simpelt hen ramt af de mange prisstigninger, der er kommet. Leverandørerne satte priserne en del op, så det blev sværere at tjene på varerne. Samtidig faldt efterspørgslen en hel del. Til sidst valgte jeg at erklære firmaet konkurs, mens jeg endnu havde nogle penge at betale kreditorerne, fortæller 23-årige Peter Larsen Skole.

Corona gavnede

Han startede sit firma kort inden corona-virussen væltede ind over landets grænser og på det nærmeste satte samfundet i undtagelsestilstand. Noget der nær lagde det purunge firma i koma inden det havde taget sine første skridt.

Imidlertid udviklede nedlukningen sig hurtigt til at blive en fordel for Fitness Supply. Efterspørgslen på motionsmaskiner og lignende steg drastisk fra hjemmekontorerne og de nedlukningsramtes hjem, og firmaet måtte flere gange flytte i større lokaler i Støvrings Business Park Nord.

Alene det første år måtte det i større lokaler, når starten i barndomshjemmets kælder i Arden tælles med.

Åbnede i Norge

Det hjalp også at Peter Larsen Skole efter et større forarbejde kunne introducere et ukendt tjekkisk kvalitetsmærke i Danmark. Snart voksede mængden af paller fra østeuropa, og der måtte flere ansatte til at hjælpe med at pakke varer ind og ud. Også fordi Peter Larsen skole i dagtimerne passede et studie i "Global Business Engineering" på VIA College i Aalborg.

De sidste ni måneder havde Fitness Supply også en norsk afdeling og nåede at have syv ansatte inden der blev lukket ned for det hele.

Et hårdt forløb

- Jeg ønsker ikke for nogen at prøve en konkurs. Det har ikke været rart på nogen måde. Jeg synes vi har været forsigtige. Også når jeg ser tilbage. Men vi har som ungt firma ikke haft nok at stå imod med, når priserne pludselig stiger meget, og forbrugerne holder op med at købe, lyder hans konklusion på de sidste måneders hårde lære.

Han nåede at komme på orlov fra sit studie, men er nu startet på HD (Erhvervsøkonomi). Peter Larsen Skolekan dog godt forestille sig, at han på et tidspunkt laver et nyt firma igen. Men det er ikke noget han har planer om, foreløbig nøjes han med studierne.

- Vi får se. Jeg er jo ung endnu, siger den erfarne 22-årige.