PFA-gruppe køber Nykredit-aktier

DANMARK: Konsortiet tæller pensionsselskaberne PFA, PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension.

Konsortiet har tilbudt at købe 16,9 procent af aktierne i Nykredit til en samlet pris på 11,6 milliarder kroner.

Det er konsortiets vurdering, at dette tilbud vil sikre Nykredit et stabilt langsigtet ejerskab og en stærk kapitalstruktur.

- Vi er i konsortiet glade for, at vi har fået muligheden for at gå ind i ejerkredsen af Nykredit sammen med Forenet Kredit. Vi har været i dialog i et stykke tid og er glade for, at vi er nået til et punkt, hvor vi sammen har lavet en løsning, som både er en god investering for os og en god løsning på Nykredits langsigtede ejerskab og kapitalstruktur, siger koncernchef Allan Pollack fra PFA på vegne af køberkonsortiet.