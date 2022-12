Philip lavede populær strøm-app: Nu tjener han kassen og har droppet sit faste job

I foråret fik Philip Engberg ideen til appen Min Strøm, som langt over 740.000 danskere i dag bruger til at følge med i elpriserne. Omsætningen har i et stykke tid være på flere hundrede tusinde kroner om måneden, og nu har han sagt sit job op for at få tid til at videreudvikle appen. Foto: Sofia Busk/Ritzau Scanpix