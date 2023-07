Aktindsigter afslører: Hun handler med tonsvis af russisk fisk

Endnu en nordjysk fiskevirksomhed bliver nu koblet til handel med russisk fisk, selv efter at Vladimir Putin valgte at invadere Ukraine.

Indtil nu har det i offentligheden kun været kendt, at milliardkoncernen Kangamiut Group, der er ejet af den velhavende familie Vinther Rasmussen, fortsat importerer russisk fisk.

Det kunne Berlingske afsløre.

Nu viser det sig, at de ikke er alene.

Ifølge aktindsigter, som Politiken har modtaget fra Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen, gør også en mindre nordjysk fiskeimportør flittigt brug af handel med russiske leverandører.

Det drejer sig om firmaet Scansea, der holder til i Nørresundby og har specialiseret sig i import og eksport af frossen fisk. Firmaet er stiftet og ejet af direktør Pia Nygaard Larsen, som på Scanseas hjemmeside skriver, at firmaets fisk stammer fra Atlanterhavet.

Hvad der ikke fremgår er, at en del af fiskene er hentet op af russiske trawlere.

Overskud med det samme

Alene i sommeren 2022 importerede Scansea knap 40 tons russisk torsk, ifølge Politiken.

Det har Pia Nygaard Larsen ikke ønsket at kommentere.

Hun stiftede Scansea i 2020, og firmaet gav overskud fra år ét. Det seneste årsregnskab, som løber frem til sommeren 2022 – altså den periode, hvor der blev importeret russisk fisk i stor stil – viser et resultat efter skat på 771.000 kroner.

Regnskabet er ikke revideret, men underskrevet af Pia Nygaard Larsen.

Også Lemvig-virksomheden Jeka Fish, der er bedst kendt for at producere fiskefrikadeller, køber fisk i Rusland, viser Politikens afdækning.

Den helt store fisk

Faktisk er importen af russisk fisk til Danmark steget, efter at Rusland invaderede Ukraine. I det første år efter invasionen er der importeret for mindst en kvart milliard kroner russisk fisk, primært torsk og sej.

Dronninglund-virksomheden Kangamiut Group, der sidste år omsatte for rekordhøje 4,8 milliarder kroner, oplyser, at man har nedbragt antallet af russiske leverandører betragteligt.

Ikke desto mindre fortsætter handlen med russisk fisk, selvom krigen i Ukraine nu har varet i næsten halvandet år.

Ulrik Bjerre Rasmussen er direktør i fiske- og skaldyrskoncernen Kangamiut med hovedkvarter i Dronninglund. Arkivfoto: Kurt Bering

Den russiske fiskeimport har ikke været uden konsekvenser. I maj sidste år trak Kangamiuts formand, den nordjyske folketingspolitiker Preben Bang Henriksen (V), sig fra posten med øjeblikkelig virkning.

- Det kan ikke være anderledes

Årsagen til hans afgang var netop de russiske fiskekontrakter.

- Udfasningen af firmaets kontrakter vedrørende russiske leverancer af fisk tager tid, og i den mellemliggende periode vil jeg have svært ved at forene mit politiske virke med firmaets aktiviteter - også selv om indgåede kontrakter er under afvikling.

- Derfor har jeg dags dato meddelt aktionærerne, at jeg trækker mig fra bestyrelsen. Det er træls, men det kan ikke være anderledes under de nuværende omstændigheder, skrev Preben Bang Henriksen dengang til Nordjyske.

Sidste år blev det absolut mest indbringende nogensinde for Kangamiut Group, som landede et overskud på 139 millioner kroner.

Koncernen er hovedsageligt ejet af den afdøde stifter Niels Vinther Rasmussens kone og tre børn.