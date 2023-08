Piloter strejker i Aalborg - fly parkeret på jorden

Onsdag morgen har piloterne i det Aalborg-baserede flyselskab North Flying nedlagt arbejdet og gået i strejke, da det ikke er lykkedes at blive enige om en ny overenskomst.

Den oprindelige overenskomst udløb i juli 2020, men på grund af corona-nedlukningen har både selskab og piloter valgt at fortsætte på den tidligere overenskomst.

De seneste måneder har man så forsøgt at blive enige om en ny overenskomst. Men da forhandlingerne brød endegyldigt sammen i mandags - den 14. august - har piloterne valgt at indlede en strejke.

- Vi har forsøgt at indgå en reel dialog om piloternes arbejdsvilkår, men North Flying har rystet på hovedet til enhver tilnærmelse fra vores side. Nu risikerer vi, at selskabets manglende samarbejde går ud over kunderne og virksomhederne, der er afhængige af flyforbindelserne, siger Kasper Svendsen, forbundssekretær i FPU - Flyvebranchens Personale Union.

- Vi håber, at realiteterne går op for selskabet, når de her til morgen ser deres fly stå parkeret på jorden, tilføjer han i en pressemeddelelse udsendt fra FPU.

Nordjyske forsøger at få en kommentar fra ledelsen i North Flying.

Flyver med organer og rockstjerner

Ifølge PFU skyldes uoverensstemmelserne omkring en overenskomst, at piloterne i North Flying har ønsket en lønstigning og en højere beskyttelse af deres fritid.

- Vores medlemmer har fået nok. De er trætte af, at de ikke kan forene deres privatliv med jobbet som pilot i North Flying. Selskabet ønsker at fjerne enhver form for beskyttelse af piloternes frihed. Derfor tager vi denne kamp, siger Kasper Svendsen.

Han oplyser, at piloterne i North Flying arbejder på en af branchens mest fleksible overenskomster til en løn, der ligger under det generelle niveau.

North Flying flyver blandt andet taxaflyvning, ambulancetransporter og transporter med organer.

Selskabet henter syge danskere hjem fra ferie eller skiferie for forsikringsselskaber. Desuden har selskabet kontrakt med Rigshospitalet om flyvninger med organer og lægehold, der flyver med ud og hjem.

I taxadelen har flyselskabet blandt fløjet andre musikere som The Rolling Stones, Metallica, Depeche Mode, Kylie Minogue, Sting og Lukas Graham. Herudover en række håndboldhold.

Igen sorte tal

North Flying råder over otte fly - fire jets og fire propelfly.

Der er i alt 43 ansatte i selskabet.

Selskabet er ejet af den nordjyske erhvervsmand John Peter Jensen gennem selskabet Nordic Air A/S. Nordic Air ejer flyflåden og bygninger, som det leaser ud til North Flying.

North Flyings regnskab seneste regnskab, der blev afsluttet 30. juli 2022, viste en fremgang på 3,8 millioner kroner, så der nu igen er sorte tal på bundlinjen.

Overskuddet i 2021/22 lød på 371.000 kroner, efter at selskabet i et par år har haft underskud som følge af corona-nedlukningen.