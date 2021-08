Plan: Verdens første CO2-fri cement

AALBORG:Danmarks største udleder af drivhusgassen CO2, Aalborg Portland, vil teste fangst og lagring af CO2 i 2022.

Ifølge en pressemeddelelse fra cementkoncernen indgår den i konsortiet bag Project Greensand 2, der ansøger midler til et pilotprojekt til at fange og lagre CO2 i undergrunden under Nordsøen.

Dermed kan Aalborg Portland blive den første cementproducent i verden, der fanger, transporterer og lagrer CO2 i undergrunden. I første omgang dog bare på forsøgsbasis.

Projektet har til formål i praksis at demonstrere, at det er muligt at fange og lagre CO2 i udtømte oliefelter i Nordsøen. Det ansøgte projekt indebærer, at CO2 indfanges fra bl.a. Aalborg Portlands skorstene og lagres i gamle oliefelter i den danske del af Nordsøen.

Ingen vej uden om

Cementfabrikken Aalborg Portland tilhører den del af industrien, hvor CO2-neutral produktion ikke kan opnås med nuværende teknologier. Derfor er CO2-fangst og -lagring en løsning, der skal undersøges. Direktør på Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen, ser et meget stort potentiale i projektet:

- CO2-fangst og -lagring er en uomgængelig teknologi, hvis vi skal opnå CO2-neutralitet. Vi har afdækket mulighederne for CO2-fangst over de sidste par år, og nu håber vi, at vi kan komme et stort skridt videre allerede fra næste år ved at teste CO2-fangst og -lagring i praksis, siger han.

Han påpeger, at virksomheden sideløbende med CO2-fangst og -lagring også arbejder målrettet på at reducere udledningen af CO2 fra processen, bl.a. ved brug af alternative brændsler.

Projektet får deltagelse af blandt andre Ineos Oil & Gas Denmark, Wintershall Dea, Maersk Drilling, GEUS samt mere end 20 virksomheder, forskningsinstitutter og universiteter.

CO2-fangst er nødvendig, hvis klimamålene skal opfyldes, ifølge adm. direktør Michael Lundgaard Poulsen.

Pilotprojektet skal blandt andet teste hele værdikæden fra fangst hos bl.a. Aalborg Portland via transport med skib til lagring i reservoiret i Nordsøen. Lykkes projektet er der tale om det første CO2-fangst og -lagringsprojekt i Europa, der demonstrerer den samlede værdikæde fra cementproduktion til lagring.

Afhængig af økonomisk støtte

- Der er ingen tvivl om, at CCS rummer et stort potentiale. Det er dog helt afgørende, at CO2-fangst bliver økonomisk bæredygtigt. Det kræver meget store investeringer fra en virksomhed som vores at etablere fangstanlæg, at omdanne CO2 til gas og at transportere den til Nordsøen. Derfor er realiseringen af klimapotentialet helt afhængig af økonomisk støtte, pointerer Michael Lundgaard Thomsen.

Project Greensand er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en EUDP-ansøgning, der skal muliggøre igangsættelse af projektet.