Planer blev kendt ugyldige - men politikere har valgt at starte forfra

BRØNDERSLEV:Politikerne i Brønderslev Kommune har besluttet, at de vil gøre et nyt forsøg. For de vil nemlig så gerne have et nyt motorvejsnært erhvervsområde ved afkørsel 7, "Brønderslev Syd".

I efterhånden et par år er der arbejdet for at realisere drømmen om erhvervsområdet, der omfatter cirka 14 hektar og ligger umiddelbart syd for McDonalds.

Og baseret på meldinger fra Brønderslev Erhvervsforening så har der også fra en række virksomheder været stor interesse for at rykke ind på arealet, når det er etableret.

Men det er netop etableringen, som det har knebet gevaldigt med. Og derfor er planerne endnu ikke gjort til virkelighed.

På baggrund af en naboklage besluttede Planklagenævnet i maj at ophæve både et kommuneplantillæg og selve lokalplanen for området.

Brønderslev Kommune havde nemlig ikke foretaget en såkaldt miljøvurdering - der var i stedet blot lavet en miljøscreening, som er en noget mindre omfangsrig vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved at etablere området. Det var ifølge Planklagenævnet en klar fejl - og konsekvensen blev, at kommunens hidtidige arbejde blev kendt ugyldigt.

Område er vigtigt

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune har netop haft sagen oppe til vurdering. Og herfra er beslutningen, at man vil gøre et nyt forsøg på at få vedtaget planerne for erhvervsområdet.

- Nu starter vi op igen på det her projekt. Og det kunne da godt være, at vi fra start kunne have lavet den her noget mere vidtgående miljøundersøgelse, men nu er det sådan her, det er blevet, fastslår borgmester Mikael Klitgaard (V).

Borgmesteren understreger samtidig, at han synes, det pågældende erhvervsområde er enormt vigtigt for kommunen at få etableret.

- Vi kan jo se, at der er en rigtig god udvikling omkring Brønderslev - både når det gælder bosætning og arbejdspladser. Og derfor har vi brug for sådan et område. Det er sådan, jeg ser på det.

Med godkendelsen fra politikerne skal forvaltningen nu i gang med at få lavet en miljøvurdering, en nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.