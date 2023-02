Plast-virksomhed sælger 51 procent til sjællandsk firma

THORSTED: Acoplastic Holding ApS har netop købt 51 pct. af aktierne i Kirk Plast Complete A/S i Thorsted.

Det oplyser Kirk Plast Complete i en pressemeddelelse.

- Vi er meget glade for, at Kirk Plast Complete har valgt at indgå i Acoplastic gruppen, siger Morten Andreasen, administrerende direktør i Acoplastic Holding.

- Virksomhedens ekspertise indenfor sprøjtestøbning vil give os et bredere felt af løsninger til vores mange kunder og samtidigt styrke vores vækststrategi, tilføjer han.

Gennem sit datterselskab Acoplastic A/S i Espergærde leverer Acoplastic Holding avancerede løsninger til industrivirksomheder i PTFE (også kendt som Teflon) og andre high-tech plastiktyper.

Kirk Plast Complete designer løsninger, udvikler prototyper, fremstiller værktøjer og producerer sprøjtestøbte plastikprodukter til blandt andet medicinalindustrien,landbrugsudstyr, forsvars- og maritime komponenter.

Jesper Kirk Krog, administrerende direktør og grundlægger af Kirk Plast Complete, er sikker på, at salget til Acoplastic vil styrke Kirk Plast Complete.

- Vi ser frem til at blive en del af Acoplastic gruppen og de fordele, der ligger i at være en del af en større gruppe. Sammen vil vi kunne tilbyde vores kunder nye løsninger og fortsætte vores gode udvikling, siger Jesper Kirk Krog.

Salget til Acoplastic A/S betyder, at Norman Jensen udtræder som salgsdirektør og medejer af Kirk Plast Complete A/S.

Salget får derimod ingen konsekvenser for de øvrige medarbejdere i Kirk Plast Complete, idet produktion og udvikling fortsat vil finde sted på virksomheden i Thorsted.