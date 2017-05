Plastpris udløser fest i Mariager

Glade miner ved overrækkelsen af Plastprisen 2017. På billedet ses fra venstre adm. direktør i Plastindustrien, Thomas Drustrup (tv.), forretnings- og marketingchef Gitte Buk Larsen, AVL A/S, bestyrelsesformand i Plastindustrien, Søren Ulstrup, og adm. direktør Franz Cuculiza, AVL A/S. Privatfoto

MARIAGER: Foran 250 repræsentanter fra den danske plastbranche blev Mariager-virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S forleden hædret med årets "Plastpris".

Prisen blev i år for første gang uddelt i en moderniseret udgave i forbindelse med Plastdagen 2017, og formålet med den nye udgave af "Plastprisen" er at hædre de personer, virksomheder og/eller produkter, der er særligt fremtidsorienterede og nyskabende.

Aage Vestergaard Larsen A/S modtog også Plastprisen i 2009, men virksomhedens adm. direktør, Franz Cuculiza, har ikke desto mindre svært ved at skjule sin begejstring over den seneste anerkendelse fra kollegerne i plastbranchen.

- Det er en stor skelsættende begivenhed for vores virksomhed, at vi har fået Plastprisen 2017. Det er særlig stort fordi det er vores kollegaer i plastbranchen, der har stemt os ind på førstepladsen. Jeg betragter det som en stor cadeau for alle vores medarbejdere, som hver dag yder en stor indsats, siger han.

Med prisen følger en statuette af kunstneren Markan Christensen og en check på 50.000 kroner, der straks er blevet øremærket til en medarbejderfest.