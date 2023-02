Plejefirma pressede uerfarne Emma til at ordne stomi-pose: - De sagde, at jeg bare skulle se på YouTube

Emma Ottesen var ansat hos Aktiv Hverdag og havde en hård tid i virksomheden. Ligesom mange andre var hun ufaglært - og det betød, at hun nogle gange blev kastet ud i ekstremt vanskelige opgaver, hvor hun var totalt på udebane. Blandt andet skulle Emma lave "stomipleje" - som hun aldrig havde prøvet før. Men hun fik blot at vide af sin arbejdsgiver, at hun kunne se på YouTube, hvordan hun skulle gøre. Foto: Bente Poder