Plejehjemsleder har fjernet hierarkierne og sat medarbejderne fri

STØVRING:I Rebild Kommune er plejehjemsleder Gerda Holm Christensen lidt af en kendis.

Hun er kendt for sin evne til at tale lige ud af posen. For sit lederskab. Og for sin store kærlighed til de demente borgere på plejehjemmet Ådalscenteret i Støvring, hvor hun har haft sin daglige gang siden 2011.

For selvom beboerne på Ådalscenteret huser nogle af de hårdest ramte demente borgere, og dermed gør det til en ekstremt udfordrende arbejdsplads, så har Gerda skabt et arbejdsmiljø med glade medarbejdere og høj trivsel.

Det er ellers ikke den slags historier, man hører mest om, når man hører om ældreplejen for tiden. Det er nærmere historier om frafald af ansøgere til sundhedsuddannelserne og stillinger, der ikke kan besættes.

- Det er afgørende, at jeg har de rigtige mennesker til at se og omfavne de hårdt dementramte borgere. De fortjener at labbe alt den kærlighed og omsorg i sig, som vi overhovedet kan give dem. Vi er deres tætteste omsorgsgivere i dagligdagen, og det skal mine medarbejdere kunne se af sig selv, siger hun.

Læs her, hvordan Gerda bedriver ledelse i en branche, der er kendt for negative historier om omsorgstrætte medarbejdere, rekrutteringsudfordringer og dårlige lønninger.

