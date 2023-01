Plejehjemsleder: - Stop med at reducere kompetente mennesker til et sæt varme hænder

AALBORG:For plejehjemsleder Christina Viffert byder 2023 på én af de opgaver, vi har hørt mest om i valgkampen og det nye regeringsgrundlag: Rekruttering.

- Jeg vil bare ikke være med til at kalde det varme hænder, siger plejehjemslederen fra Lundbyescentret, der i november vandt Den Nordjyske Ledelsespris 2022.

- Vi skal stoppe med at reducere kompetente mennesker til et sæt hænder, der kan give medicin eller hjælpe beboeren i tøjet. Mine medarbejdere kan og skal meget mere end det.

Ifølge Christina Viffert er det både sundhedsfaglige og psykologiske kompetencer, som gør hendes medarbejdere i stand til at se det hele menneske, når de træder ind hos en beboer. Og det skal anerkendes.

Derfor vil plejehjemslederen gerne have ændret retorikken. Men succesfuld rekruttering handler også om at overbevise medarbejderne om noget helt afgørende – og om at dyrke noget, som hun selv finder svært.

