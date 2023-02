Pludselig kunne Toke flyve: - Jeg drømmer om at leve af det

HUNDBORG:I Toke Petersens dagligstue ligger droner spredt ud over hele spisebordet. Det er en hobby, som fylder meget i det lille hjem i Hundborg.

Han kommer oprindeligt fra Hanstholm og til daglig læser han til markedsføringsøkonom.

Men det er hans lille dronevirksomhed Flyvsk, der er hans helt stor passion.

Frihedsfornemmelsen

Da Toke Petersen var barn brugte han meget tid på fjernstyrede biler. I dag er de skiftet ud med fjernstyrede droner, der flyver gennem lokale butikker og langs vestkysten.

Toke Petersen flyver det, der hedder en FPV-drone. Det står for "First Person View", hvilket betyder at han ser igennem dronens kamera når han ifører sig brillerne.

- Da jeg fik brillerne på var det bare sådan en frihedsfornemmelse. Lige pludselig kunne jeg flyve. Så det var rigtig, rigtig fedt, fortæller den 35-årige iværksætter.

Efter et par styrt i sin spæde dronestart, begyndte han at blive rigtig dygtig til at flyve både indendørs og udendørs. Det var her Toke Petersen fik idéen til at starte firmaet Flyvsk i 2022, hvor han er den eneste ansatte.

I dag har han fløjet for alt fra surfbutikker til kirker i Thy.

Toke Petersen i færd med at bygge en drone. Foto: Bo Lehm

Tilladelser

For at flyve med drone skal man have en del tilladelser. Især når man, som Toke Petersen, bygger dronerne selv. En ny dronelovgivning har gjort det mere besværligt for droneejere, hvor og hvornår man kan flyve sin drone.

Derfor følger han altid med, når nye reglementer bliver udrullet, og er altid påpasselig med hvor han flyver.

- Der er rigtig mange ting, man skal sætte sig ind i og specielt heroppe, der er naturområder, som man selvfølgelig ikke må flyve i og man skal være ekstra opmærksom på om forsvaret holder øvelser. Så der er en del forberedelse når man skal planlægge en flyvning, fortæller Toke Petersen.

Det sætter dog ikke en stopper for hans drøm om fortsat at flyve for virksomheder i Thy.

Toke Petersen bygger selv sine droner hjemme i Hundborg. Foto: Bo Lehm

Drone-drømme

Toke Petersen er medlem af StartUp Club hos Thy Erhvervsforum, hvor han har fået masser af rådgivning og god opbakning med på vejen.

Det har givet ham blod på tanden til at videreudvikle sin virksomhed, også fordi Toke er den eneste i Thy, der leverer dronevideoer fra FPV-droner.

Så meget, at Toke Petersen håber på, at han en dag kan leve af sin hobby.

- Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at leve af det, fordi jeg synes, at jeg er god til det jeg la. Så jeg er klar til at give den fuld gas, når jeg har afleveret mit eksamensprojekt til sommerferien.

Nedenfor kan du se et eksempel på én af Toke Petersens dronevideoer.