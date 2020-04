PM Energi laver millionoverskud

BRØNDERSLEV:- Det er ok – ikke som vores 2018-regnskab – men vi overlever.

Sådan sagde direktør hos generator- og nødstrømsspecialisten PM Energi, Carsten Madsen, tidligere på året om regnskabsåret 2019.

Og han fik da også ret.

Årets resultat udgør 5,7 millioner kroner mod de 9,9 millioner kroner sidste år.

Årsagen er slet og ret et ændret ordremix og en mærkbar neddrosling i markedet.

- Vi har kørt en mindre ordremængde igennem, end vi plejer. Samtidig påvirker sammensætningen af de mange forskellige projekter os, siger Carsten Madsen og tilføjer:

- Men nu kommer vi jo også fra nogle år, 2017-2018, hvor der var gang i den. Det var der sådan set også i 2019, men afslutningen af året og januar og februar har været meget afdæmpede. Vi har ikke haft det samme run på, som vi havde for et år siden.

Overskud hos PM Energi Kilde: Cvr

Dødt det hele

Med en lidt sløv start på regnskabsåret 2020 og en corona-virus oven i hatten er der ikke alverden at rive i lige for øjeblikket.

- Det er fuldkomment dødt det hele. Vores udenlandske underleverandører hænger noget med næbbet, siger Carsten Madsen og skynder sig at tilføje:

- Det er ikke sådan, at det er dårligt, men vi arbejder i forvejen med projekter, hvor der er lange beslutningsfaser og med corona træffer ingen beslutninger. Det står stille og alle afventer hvad der sker. Jeg håber, det løsner lidt op, men det bliver nok først efter sommerferien.

Hvis det holder stik vil PM Energi have et halvt år til at indhente det tabte i dette forsømte forår.

- Vi kommer til at mangle en lang periode. Vi må håbe, vi får meget travlt, siger han.

Covid-19 presser på

På grund af en lidt sløv opstart på 2020 og covid-19 har Carsten Madsen nedjusteret forventningerne til resultatet for 2020 en smule.

- Vi har skruet ned for forventningerne, men jeg kan ikke sige noget beløb i kroner og ører, siger han.

Det fremgår dog af ledelsesberetningen, at der stadig forventes et positivt resultat efter skat, men lavere end resultatet for 2019.

Need to have vs. Nice to have

Med coronaens indtog i Danmark, og derfor også hos PM Energi, har virksomheden iværksat en række foranstaltninger, der skal være med til at reducere faste og løbende omkostninger på en måde, der sikrer, at selskabet hurtigt kan komme i drift igen, når situationen normaliseres.

- Vi har været opmærksomme og gearet virksomheden til, at vi kan køre op og ned alt efter behov, siger Carsten Madsen og tilføjer:

- Vi har haft nogle investeringsplaner, som vi har sat i bero. Der er jo ting, man gerne vil, når det går godt, men lige nu skal vi skelne mellem nice to have og need to have.