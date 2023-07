Hvad sker der: Cafe i turistby må holde lukket i højsæsonen

VENDSYSSEL:- Vi kan ikke få personale!

Det siger Murat Sahin, der siden 2016 har haft Cafe Kysten ved nedkørslen til stranden i Lønstrup.

Cafeen, der sælger steaks, pizzaer, durums og burgere, har derfor besluttet at holde lukket fra i dag 12. juli til 5. august.

Ifølge Murat Sahin har cafeen ikke tidligere stået i samme situation.

- Det har ikke været et problem før. Men alle restauranter i Danmark mangler personale, siger han.

Murat Sahin fortæller, at der har været rigtig travlt på Cafe Kysten siden åbningen i foråret, og at han derfor nu er nødt til at holde en pause.

Cafe Kysten ligger på Kysten 5 i Lønstrup. Privatfoto

Beslutningen er blevet offentliggjort på cafeens Facebookside, hvor opslaget er blevet mødt med en lang række tårevædede smileys, varme hjerter og øv'er:

"Det er da meget trist, jeg havde ellers glæde mig til at besøge jer", "Ej hvor trist", "Det er vi da rigtig kede af . Det er jo nu, I skal give den gas", "Aj hvor trist. Vi havde glædet os til igen at besøge jer! Men fuld forståeligt - det er ikke til at holde til, når I selv står for det hele. Mange tanker til jer" og "Det er da trist her i ferietiden", lyder nogle af de mange kommentarer.

Cafe Kysten åbner igen 5. august. Foto: Cafeens FB-side

- For tre år siden fik vi hele tiden ansøgninger, men siden er det stoppet. Måske har de unge for mange penge, siger Murat Sahin.

Han oplyser, at cafeen fortsat får mange ansøgninger fra unge under 18 år, men at det ikke løser problemet, da personalet skal være over 18 for at have lov til at servere vin.