Populær fiskebutik genåbner: - Flere har sagt, det var en katastrofe, at vi lukkede

HUNE:Det var ikke en ønskesituation for Mogens Klausen, da han 3. oktober låste døren til Klausen Fisk og Skaldyr. Stedet, der tæller både fiskebutik og restaurant, har almindeligvis åbent hver dag hele året - med undtagelse af 1. juledag og 1. januar - men den økonomiske situation bevirkede, at eneste mulighed var at lukke i en periode.

- Stigende priser på råvarer og energi gjorde, at vi ikke kunne se anden udvej end at holde lukket i vinterhalvåret. Det var en svær beslutning, for jeg har aldrig haft lukket før. Det her sted er mit liv, og jeg er vant til at være her 10-12 timer hver dag, siger Mogens Klausen.

Planen var at genåbne til påske, men nu våger Mogens Klausen altså pelsen og åbner igen, og for at holde udgifterne nede tager han i første omgang selv teten sammen med en enkelt køkkenmedarbejder.

- Flere har sagt til mig, at det er en katastrofe, at vi lukkede. Så vi gik og summede lidt over det, og nu prøver vi så igen, siger han.

Det er der umiddelbart mange, der er glade for. I hvert fald har Mogens Klausen fået mange positive tilkendegivelser, efter han annoncerede genåbningen.

- Jeg har lavet et Facebook-opslag om, at jeg åbner, og det har fået rigtig mange kommentarer, som indikerer, at folk har savnet at komme her. Jeg er derfor megaspændt på at åbne, og så længe jeg ikke sætter penge til ved at holde åbent, er jeg tilfreds. Jeg synes selvfølgelig også, at det er vigtigt for byen, at der er liv. Så jeg håber, kunderne vil finde vej hertil, siger han.

Klausen Fisk og Skaldyr åbner fredag 9. december og Mogens Klausen håber, at han fremover kan holde åbent hele året rundt.