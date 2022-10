Populære biler risikerer dyre skader til vinter

BILER:En række populære bilmodeller risikerer alt fra startproblemer til motorhavari, når nattetemperaturen ryger under nul.

Det viser en stor gennemgang, som FDM har lavet af en lang række sager med bilmodeller, der har været udsat for defekte startere, sprængte sikringer, smeltede ledningsnet, deforme plejlstænger og i de værste tilfælde et komplet motorhavari.

- Vi har fået en hel del henvendelser om problemet fra FDM’s medlemmer, og vi ser et mønster, hvor det er bestemte bilmodeller, der er berørt, siger Tom Westersø Larsen, der er teknisk konsulent i FDM.

Det er typisk dieselbiler fra årgang 2014 og fremefter, som risikerer at komme i problemer, når luftfugtigheden er høj og temperaturen under frysepunktet.

Sker ikke hvert år

Særligt hvis man har en såkaldt Euronorm 6-dieselbil med SCR-katalysator og lavtryks-EGR-system, skal man være opmærksom på risikoen.

- Det sker ikke så tit, og vi ser det ikke hvert år, for i milde vintre er det som regel ikke et problem. Men så snart vi har dagtemperaturer over nul grader med efterfølgende hård nattefrost, er der potentiale til, at det går galt, advarer Tom Westersø Larsen.

FDM har blandt andet identificeret følgende seks bilmodeller, som har oplevet fejl og skader, der skyldes førnævnte klima:

- Hyundai Tucson 1.6 og 1.8 (2018)

- Kia ProCeed, Sportage 1.6 og 1.8 (2018)

- Mercedes-Benz C200 2.1 (2018)

- Opel Corsa 1.5 (2019)

- Peugeot 208 1.5 (2017)

- Renault Captur, Grand Scénic, Talisman 1.5 og 1.6 (2018)

Her opstår problemet

Flere bilfabrikanter er ifølge FDM allerede i gang med at løse problemerne. Oftest starter problemet i bilens såkaldte intercooler.

Dens funktion er at køle den luft, der suges ind i turboen og videre ind i motoren. Ulempen er, at der inden i den kan skabes kondens, som risikerer at blive suget med ind i motoren.

Kommer der nattefrost, dannes der is i indsugningen og ovenpå stemplerne, hvilket kan skade motoren.

FDM anbefaler, at hvis man ejer en af de biler, som er i risikozonen, bør man gå til sit værksted og høre, hvad der kan gøres for at forebygge problemet. Det kan f.eks. være at få tømt intercooleren for vand inden vinteren eller få installeret de seneste opdateringer til motorstyreboksen.