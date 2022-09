Præstegerningen var tæt på at knække Helle

AALBORG:I januar kastede Helle Bundgaard Laursen sin karriere op i luften, da hun sagde sit job, som præst i Sankt Catharinæ Kirke i Hjørring, op.

Det var ikke et let valg, for hun holdt af sine kolleger og dem i sognet, men hun kunne ikke mere. Hun var udbrændt af lange og omskiftelige arbejdsdage.

Det ene øjeblik kunne hun sidde med glade konfirmander. Det næste med en kvinde, der havde mistet sin mand på tragisk vis. Og om eftermiddagen kunne hun vie et forventningsfuldt brudepar.

Helle var nødt til at være lige nærværende i alle samtalerne.

’’De skulle ikke mærke, at det var hverdag for mig. De skulle ikke forholde sig til, hvad jeg ellers skulle den dag. For dem var det jo skelsættende og særlige begivenheder på hver deres måde, så jeg var nødt til at være til stede hele tiden. For nogen er det naturligt, det var det ikke for mig.’’

Helle følte, at hun spillede skuespil som præst. At hun skulle leve op til noget, hun egentlig ikke var, og derfor begyndte hun at trække sig fra sociale arrangementer i nærområdet. Hun orkede ikke at være præsten.

Men selvom Helle har opsagt sin stilling som præst, er hun ikke færdig med at bruge sine erfaringer og sin teologiske viden.

Læs om Helles nedtur og oprejsning på Det Nordjyske Mediehus' nye, personlige erhvervsmedie Vigeur.

Du finder artiklen her.