Preben Bang mister endnu en formandspost

FREDERIKSHAVN:Den nordjyske folketingspolitiker Preben Bang Henriksen (V) må nu give afkald på endnu en formandspost i et stort fiskeriselskab.

Først valgte han at trække sig fra milliardkoncernen Kangamiut, som trods Ukraine-krigen fortsat handler med russiske fisk. Nu er han fortid som formand i Frederikshavn-virksomheden Bjerrefisk.

Han fik under et år på posten.

- Da jeg indtrådte i Bjerrefisks bestyrelse, var det primært grundet aktionærernes ønske om at få kompetence fra andre virksomheder i fiskeribranchen. Efter udtræden af Kangamiut-koncernen har jeg efter aftale med bestyrelsen i Bjerrefisk tillige udtrådt af denne bestyrelse, skriver Preben Bang Henriksen i en mail til Nordjyske.

Bjerrefisk ligger på havnen i Frederikshavn. Foto: Kim Dahl Hansen

Russiske råvarer

Bjerrefisk, der holder til på havnen i Frederikshavn, leverer fisk og skaldyr til hotel- og krydstogtbranchen. Det indbragte sidste år et overskud efter skat på 6,6 millioner kroner.

Virksomheden står nu ifølge CVR-registret uden formand, da der ikke er fundet nogen afløser for Preben Bang Henriksen. Nordjyske har spurgt adm. direktør i Bjerrefisk, Jess Larsen, til en kommentar, men han er endnu ikke vendt tilbage.

At Preben Bang Henriksen, der sidder i Folketinget for Venstre i Nordjyllands Storkreds, for to uger siden valgte at trække sig som formand for Kangamiut-koncernen, hvilket altså nu også har ført til hans afgang som formand i Bjerrefisk, skyldes handel med russiske råvarer.

Mens andre selskaber har valgt at rive kontrakter over og tage de økonomiske tæv, det måtte give, aftager Kangamiut-koncernen nemlig fortsat russiskfangede fisk som en del af den forretning, der hvert år indbringer ejerfamilien store millionbeløb.

Godt nok har Kangamiut og dets bestyrelse valgt at udfase indkøb af russiske råvarer, men ikke med øjeblikkelig virkning. Og den cocktail kunne Preben Bang Henriksen, efter lidt kritiske skriverier, altså ikke forene med sit politiske virke.

- Udfasningen af firmaets kontrakter vedrørende russiske leverancer af fisk tager tid, og i den mellemliggende periode vil jeg have svært ved at forene mit politiske virke med firmaets aktiviteter - også selv om indgåede kontrakter er under afvikling, lød det fra Preben Bang Henriksen.

Ingen russisk forbindelse

Han afviser i dag, at der også er russiske råvarer forbundet med hans formands-stop i Bjerrefisk.

- Bjerrefisk har efter min bedste overbevisning ingen samhandel med Rusland, skriver han i en mail til Nordjyske.

Bjerrefisk blev etableret i 1996 af Jørgen Clausen og Ole Bløde. Dengang handlede det primært om at levere seafood til krydstogtbranchen i hele verden. Siden er sortimentet blevet udvidet med blandt andet kød.

Virksomheden var for tre år siden alvorligt i vælten, da Nordjyske kunne afsløre fusk på fabrikken med 37 ton frossen fisk, frosne fisk, der på ulovlig vis fik ændret produktions- og holdbarhedsdatoer med op til et år.

Det førte til tre bøder på i alt 45.000 kroner.

Virksomheden beskæftigede i seneste regnskabsår i gennemsnit 17 fuldtidsansatte.