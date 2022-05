Nordjysk politiker trækker sig fra formandspost efter afsløring af russiske kontrakter

DRONNINGLUND:Tirsdag skrev Nordjyske historien om, at den familieejede nordjyske fiskekoncern Kangamiut Holding, der har folketingspolitiker Preben Bang Henriksen (V) som formand, fortsætter med at sælge russiske fisk som en del af den forretning, der hvert år indbringer ejerfamilien store millionbeløb.

Da havde Preben Bang Henriksen ingen kommentarer til, hvorfor virksomheden og dens bestyrelse ikke har valgt at rive kontrakterne på russisk fangede fisk i stykker med øjeblikkelig virkning i stedet for at blot at udfase aftalerne.

Nu har Preben Bang Henriksen imidlertid valgt at forlade bestyrelsen i Kangamiut-koncernen, hvor han har siddet i 14 år.

- Udfasningen af firmaets kontrakter vedrørende russiske leverancer af fisk tager tid, og i den mellemliggende periode vil jeg have svært ved at forene mit politiske virke med firmaets aktiviteter - også selv om indgåede kontrakter er under afvikling, skriver han til Nordjyske.

- Derfor har jeg dags dato meddelt aktionærerne, at jeg trækker mig fra bestyrelsen. Det er træls, men det kan ikke være anderledes under de nuværende omstændigheder.

Kangamiut har hovedsæde i Dronninglund og handlede sidste år med fisk og skaldyr for 3,6 milliarder kroner. Det gør handelsvirksomheden til en af de største af sin slags herhjemme.

Preben Bang Henriksen, der også arbejder som advokat, blev formand i 2008. Den nu afdøde Niels Vinther Rasmussen, hvis familie ejer hovedparten af Kangamiut, stiftede virksomheden tilbage i 1975 sammen med partneren Jørgen Urne.

I begyndelsen opkøbte de fisk og skaldyr fra små fabrikker i Grønland og på Færøerne. Siden udvidede de til også russiskfanget fisk, primært torsk og kuller.

Den omfattende fiskehandel indbragte sidste år et overskud efter skat på 83 millioner kroner