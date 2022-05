Preben Bang trak sig efter kritik: Her er hans afløser

DRONNINGLUND: Den nordjyske milliardkoncern Kangamiut Holding, der handler med fisk og skaldyr, har udpeget en ny bestyrelsesformand, efter at Preben Bang Henriksen i sidste uge trak sig.

Det gjorde han, efter at Nordjyske kunne fortælle, hvordan Kangamiut trods Ukraine-krigen fortsat sælger russiske fisk. Også selvom Preben Bang Henriksen, der sidder i Folketinget for Venstre i Nordjyllands Storkreds, tidligere har udtalt, at Danmark bør ”gøre alt, hvad vi kan for at stække russisk økonomi.”

Nu har Kangamiut-koncernen indsat den erfarne erhvervsmand Birger Brix som ny bestyrelsesformand. Det bekræfter han over for Nordjyske.

- Jeg kender virksomheden godt og synes, at det er en dygtig virksomhed med dygtige medarbejdere. Så da jeg blev spurgt, om jeg ville være formand i en overgangsperiode, sagde jeg ja, siger Birger Brix.

Kig på min dåbsattest

Når Birger Brix kender Kangamiut ganske godt, skyldes det, at han i godt et årti har været en del af selskabets bestyrelse. Han var desuden i mange år koncerndirektør i Schou-Fondet, som bl.a. ejer milliardvirksomheden Palsgaard A/S.

Nu skal han sidde for bordenden i Kangamiut, men kun midlertidigt.

- Du kan kigge på min dåbsattest. Jeg er 69 år, så jeg er ikke den permanente løsning. Men jeg vil gerne hjælpe til – også med at finde en ny formand, siger Birger Brix.

Og hvornår regner I med, at det er gjort?

- Det vil jeg lade forblive internt, siger han.

Kangamiut har hovedsæde i Dronninglund og handlede sidste år med fisk og skaldyr for 3,6 milliarder kroner. Det gør handelsvirksomheden til en af de største af sin slags herhjemme.

Virksomheden er hovedsageligt ejet af familien efter stifter Niels Vinther Rasmussen, der er god for cirka en halv milliard kroner.

Hvor store mængder fisk, Kangamiut køber i Rusland, og hvorvidt fisken er fanget af russiske fiskere eller blot i russisk farvand, vil virksomheden ikke oplyse.

Kontrakter under afvikling

Men adm. direktør Ulrik Bjerre Rasmussen har understreget, at man er i gang med at udfase indkøb af russiske råvarer, efterhånden som leveringsforpligtelser overfor kunder bortfalder.

Hvorfor Kangamiut ikke øjeblikkeligt har afbrudt al handel med russiskfangede fisk, vil direktøren dog ikke svare på. Det er heller ikke lykkedes at få en kommentar til formandsskiftet.

Ulrik Bjerre Rasmussen er direktør i fiske- og skaldyrskoncernen Kangamiut med hovedkvarter i Dronninglund. Arkivfoto: Kurt Bering

Preben Bang Henriksen nåede at være formand i Kangamiut-koncernen i 14 år. Da Nordjyske i sidste uge skrev om de russiske fiskekontrakter, havde han i første omgang ingen kommentarer. Men der gik ikke mange timer, før han pludselig meddelte, at han stopper som formand.

- Udfasningen af firmaets kontrakter vedrørende russiske leverancer af fisk tager tid, og i den mellemliggende periode vil jeg have svært ved at forene mit politiske virke med firmaets aktiviteter - også selv om indgåede kontrakter er under afvikling, skrev han i en mail til Nordjyske uden at ville uddybe nærmere.

Ingen kommentarer

Den nye formand Birger Brix vil ikke svare på, om bestyrelsen opfordrede Preben Bang Henriksen til at trække sig. Eller hvad han i øvrigt tænker om den afgående formands beslutning.

- Det er ikke noget, jeg vil udtale mig om i avisen, siger Birger Brix.

Den nu afdøde Niels Vinther Rasmussen stiftede Kangamiut tilbage i 1975 sammen med partneren Jørgen Urne.

I begyndelsen opkøbte de fisk og skaldyr fra små fabrikker i Grønland og på Færøerne. Siden udvidede de til også russiskfanget fisk, primært torsk og kuller.

Den omfattende fiskehandel indbragte sidste år et overskud efter skat på 83 millioner kroner. Over de seneste 10 år har familievirksomheden fra Dronninglund samlet tjent over 400 millioner kroner.