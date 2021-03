Pres på frisørtider: Du er nummer 34.000 i køen

AALBORG:PoulM er den største frisørkæde i Danmark med 18 saloner - og har ikke færre end fire saloner i Aalborg: Aalborg Storcenter, Shoppen, Nørresundby og Friis.

Der er lige nu pres på. For hvis man vil have en tid i en af frisørkædens saloner, skulle man fra tirsdag morgen vente med en stor portion tålmodighed. Næsten lige som når man vil ind på skat.dk - og se hvor meget man skal have tilbage. Næsten.

Du er nummer 34.177 i køen, mødes jeg med, da jeg forsøger mig på PoulMs tidsbestilling.

"Forventet adgang kl: mere end en time".

Der er pres på onlinesystemet tirsdag formiddag. Screenshot

Der har været pres på hele formiddagen og PoulM melder allerede om næsten udsolgt de næste tre uger - over hele linjen.

Poul M. Hansen har allerede booket op for flere uger i hans frisørsaloner.

Poul M. Hansen overvejer lige nu, om han skal udvidde sin åbningstid for at få flere kunder igennem salonerne.

- Jeg overvejer at udvide åbningstiden, og jeg overvejer også, om vi skal køre i to-holdsskift - så det første hold møder kl. 7 til kl. 12 og det næste fra kl. 12 til kl. 20. Men det skal jeg lige have en snak med mine medarbejdere om, siger han.

Han har heller ikke endnu besluttet sig for, om det kan betale sig at åbne salonerne i Nørresundby og i Shoppen allerede 6. april. Begge saloner ligger i mindre centre, der får lov at åbne 13. april.

I begge saloner er der bagindgang - og på den måde kan man bruge salonen som en selvstændig enhed - og altså få lov at åbne 6. april.

- Det er der jo også noget besvær med, så jeg overvejer at vente, siger han.

Poul M. Hansen er klar over, at kunderne står i kø for at bestille tid.

- De trænger jo til at komme til frisør, og vi trænger til at se vores kunder. Når man er frisør, taler man jo med mange kunder, og det kan altså blive noget ensomt ikke at få den daglige kontakt. Vi glæder os helt enormt til at åbne, siger han.

I 2020 måtte PoulM holde lukket i to måneder - i år er det tre måneder. 12 af PoulMs saloner ligger i centre.

- Det er dyrt - også selv om jeg får lønkompensation. Det koster 10.000 kroner pr. måned pr. assistent - udover hjælpepakken. Jeg har 66 assistenter, siger han.

Hvor meget han har tabt på nedlukningen, ønsker han ikke at tale om.

- Jeg ser fremad og glæder mig, siger han.