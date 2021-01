Presset hotelejer: - Der må stå idiot på ryggen af mig, siden jeg ikke bare giver nøglerne til sparekassen

HURUP:Ejerne af Hotel Thinggaard er pressede. Situationen er næsten umulig. Egenkapitalen er væk, så de lever på den lokale sparekasses nåde. Det håber de at få lov til lidt endnu. Ellers kan det snart være slut.

- Min kæreste, han siger: Hvorfor fanden finder du ikke noget andet at lave? Det har han ret i. Der må stå idiot på ryggen af mig, siden jeg ikke bare giver nøglerne til sparekassen og finder på noget andet at lave. Det koster mig rigtigt mange penge hver eneste dag, siger Michael Thinggaard, der lægger navn til og er medejer af Hotel Thinggaard, som han driver sammen med sin kompagnon, Maj-Brit Christensen, der blev medejer i 2018.

Vred på Facebook

For et par dage siden kogte temperamentet over på Facebook. "Samme båd - min bare r.. langt, langt, langt de fleste danskere mærker ikke corona på pengepungen.", skrev han blandt andet i et Facebook-opslag 10. januar.





Men Michael vil ikke give op. Han er vokset op her. Han elsker området, sit arbejde og sine gæster. Så han er faldet lidt ned igen.

Michael har tidligere ytret sig. Han er egentlig lidt træt af at fremstå som brokkehovedet fra det lille hotel i Thy, men han ser ikke anden udvej. Situationen er desperat, og mange kollegaer er lige så pressede som ham og glade for, at han taler på deres vegne, fortæller han.

- Indtil videre har vi tabt en million kroner på nedlukningsperioderne. Det koster os fortsat 6400 kroner hver eneste dag, siger Michael Thinggaard, der lige nu har haft lukket ned siden slutningen af december samt i foråret og efteråret på grund af corona-virus restriktioner.

Alt er uoverskueligt

Michael sover nogenlunde roligt om natten. Det gjorde han ikke i marts 2020, da meldingen kom om nedlukning. Heldigvis accepterede banken at udvide hotellets kassekredit, så de kan klare sig gennem det hele - også hvis nedlukningen ender med at vare til påske.

Men sker det, ved han ikke, om han orker at kæmpe længere.

- Lige nu er det hele så uoverskueligt. Jeg er ikke sikker på, at vi orker, hvis vi bliver lukket ned til påske og ikke får en bedre kompensation, siger Michael Thinggaard.

I nedlukningsperioderne har han fået kompensation for driftsudgifter samt 75 procent af lønudgifterne. Det sidste har været for lidt. Michael Thinggaard mener, at branchen bør kompenseres med 100 procent af lønudgifterne. Han er blevet kaldt forkælet - hotellet har trods alt tjent penge i sommer - de penge er bare brugt nu.

- Du kan kalde mig forkælet

- Du må godt kalde mig bundforkælet i forhold til, hvad andre lande giver deres virksomheder i kompensation. Men når jeg sammenligner med andre danskere, synes jeg kun, det er rimeligt, at vi bliver dækket 100 procent for lønudgifterne. Det her er et velfærdssamfund. Alle lønmodtagere får jo deres fulde løn, siger Michael Thinggaard.

Sidste år fik virksomhederne mulighed for at udskyde momsbetalingen. Det valgte Hotel Thinggaard at gøre, men til marts forfalder den betaling. Sker dette samtidig med, at hotellet er lukket, er de færdige.

- Vi knækker halsen, hvis vi skal betale vores momslån på 400.000 tilbage til marts. Det er simpelthen for stort et beløb, vi så ender med at skulle låne, hvis vi samtidig også er lukket ned der, siger Michael Thingaard.

Ked af at lukke

Han ville være ked af, hvis det ender med, at Hotel Thinggaard lukker ned for bestandigt. De har 23 ansatte lige nu - normalt ville her være 40, men de andre er fyret, fordi det var muligt. De resterende har alle mindst tre måneders opsigelse. Desuden skal han bruge alle, når hotellet slår dørene op igen - forhåbentlig 18. januar.

Michael Thinggaard sukker. Han tror og håber, hotellet klarer skærene - også denne gang. Hotellet har oplevet fremgang de senere år - godt hjulpet på vej af brandingen af Nationalpark Thy og Cold Hawaii.

Ville gerne udvide hotellet

Han drømmer om at udvide hotellet. Lige nu er her 32 værelser.

Han vil gerne op på 50 for at imødekomme et stærkt stigende behov for overnatningsmuligheder i området. Men lige nu er alle drømme sat på pause:

- Som det ser ud nu, kommer jeg ikke til at udvide de næste mange år, hvis vi overlever. Normalt har vi 200.000 kroner tilbage i overskud om året, når alt er betalt. Men når vi ikke længere har mulighed for nogen egenfinansiering, bliver det rigtigt svært. Kreditforeningen vil ikke investere i Thy og det er svært at låne så mange penge i banken, siger Michael Thinggaard.

Han oplyser, at kreditforeningen kun har villet låne ham 30 procent ved tidligere lejligheder, og at den direkte har udtrykt et ønske om at trække sig helt ud af byen, fordi den ligger i udkantsdanmark. Dermed er der kun de dyrere banklån tilbage.

Frygter branchen kuldsejler

Han håber, politikerne besinder sig og vælger at øge lønkompensationen. Ellers frygter han, at hele hotelbranchen kuldsejler. Han har været i kontakt med flere politikere, der har lovet at hjælpe, men selv tror han ikke for alvor på det.

- Efter at have hørt den fungerende erhvervsminister (Dan Jørgensen) tale her i dag, er jeg negativt stemt. Han er ikke enig med mig, men jeg håber, at mit opråb kan være med til at lægge pres på. Mange ser heldigvis sagen fra min side af, siger Michael Thinggaard.