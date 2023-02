Prins Joachim kom forbi, da nordjyske Karl afslørede sin unikke opfindelse

AALBORG:Den fremadstormende nordjyske satellitproducent Space Inventor er nu så langt med byggeriet af Danmarks første geostationære satellit, at den efter års udviklingsarbejde endelig kan vises frem.

En af de første, der har fået et glimt af den, er Prins Joachim, der i sin egenskab af brigadegeneral og forsvarsattaché besøgte Space Inventors udviklingsafdeling i Aalborg tirsdag aften.

Her underskrev prinsen blandt andet en lille plakette, der skal sendes op sammen med satellitten.

- At hans kongelige højhed Prins Joachim har valgt at komme forbi og se satellitten vidner om, at vi her har at gøre med øverste hylde inden for satellitproduktion, siger grundlægger af Space Inventor, Karl Kaas.

- Vi er enormt stolte over det ansvar, vi er blevet givet. Samtidig vidner det officielle Danmarks interesse for projektet om, at man inden for Forsvaret vurderer, at denne type satellitter også har sine styrker i forhold til løsningen af vigtige nationale sikkerhedspolitiske opgaver, siger han.

Det specielle ved satellitten

Én ting er at udvikle såkaldte low orbit-satellitter, der i en højde af 500 kilometer kredser om Jorden. Noget helt andet er udviklingen af såkaldte geostationære satellitter, der i hele 36.000 kilometers højde kredser om Jorden.

Space Inventor med hovedkontor i Aalborg er den første danske satellitproducent, der har fået til opgave at udvikle og konstruere en geostationær satellit – en opgave, der i rumkredse er forbundet med stor prestige, fordi satellitten i kraft af sin enorme kredsløbshøjde stiller helt andre krav til konstruktion og materialer.

Satellitten, der er noget af det mest avancerede, som nogen dansk satellitproducent har udviklet og produceret, kommer til at indgå i en nordamerikansk kommerciel konstellation. Men på lidt længere sigt forventer stifter og direktør Karl Kaas, at den også vil kunne indgå i nationale forsvarsopgaver.

Det særlige ved netop denne type satellitter er, at de i kraft af en fart på cirka tre kilometer i sekundet i en højde af lige knap 36.000 kilometer over Ækvator altid befinder sig ud for det samme punkt på jordkloden.

Hastigheden og højden gør tilsammen, at satellitten altså ser ud til at stå helt stille i forhold til Jorden, og derfor kan man pege eksempelvis en antenne fast mod den.

Deraf navnet geostationær.

Space Inventor blev etableret så sent som i 2017. Manden bag firmaet, Karl Kaas, har stor erfaring fra branchen. Foto: Lars Horn / Baghuset

En anden opfindelse

Space Inventor blev etableret i 2017. Manden bag firmaet, Karl Kaas, har stor erfaring fra branchen.

I 2007 afbrød han sin ph.d. og stiftede sammen med to medstuderende GomSpace, der fremstiller nano-satellitter. I oktober 2015 solgte han sine anparter i firmaet og gik efterfølgende med i Space Inventor.

Sideløbende med den geostationære satellit arbejder Space Inventor på en anden avanceret satellit, der ved hjælp af indbyggede sensorer og kunstig intelligens skal bidrage til overvågningen af Arktis.

Den indbyggede teknologi gør blandt andet, at satellitten hele tiden bliver dygtigere og dygtigere til at genkende fjendtlig radaraktivitet fra skibe med slukkede AIS-systemer.

Satellitten skal efter planen spille en nøglerolle i fremtidens forsvar af Arktis.