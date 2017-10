Pris til gazellen fra Islandsvej

NYKØBING: Omsætningen hos V.J. Kabel på Islandsvej kan bedst sammenlignes med en gazelles hastige løb.

For den øges år for år, og det er grunden til, at Morsfirmaet igen i år er blevet udnævnt til at være blandt Børsens Gazellevirksomheder. Sidste gang var i 2014.

- Vi fik det at vide med posten. Børsen har set på vores regnskaber de sidste fire år. Det er et krav, at der er konstant fremgang, og at væksten i den periode er fordoblet, forklarer Jesper Jakobsen, direktør for V.J. Kabel, baggrunden for indstilling nummer to.

- Vi er da glade og stolte, for det er et stort skulderklap og anerkendelse, men det er først og fremmest vores gode, dygtige og loyale medarbejdere, som skal have æren for, at vi igen er indstillet til prisen, siger Jesper Jakobsen, der sammen med eksportansvarlig Karin Dahl, står i spidsen for firmaet.

Antallet af ansatte er siden 2014 vokset fra otte til 12 fuldtidsansatte. Det skyldes et stigende antal ordrer fra firmaets tyske storkunde Interroll. 95 procent af firmaets omsætning går til det tyske marked.

- Vi producerer efter deres behov og standarder. Det er noget, som vi løbende taler om, forklarer direktøren.