Pris uddelt: Årets nordjyske ejerleder står bag globalt industrieventyr

AALBORG:Årets Ejerleder 2019 i Nordjylland er nu fundet. Prisen går til ejerleder Jan Werner Jensen, Hydrema Holding ApS. Prisen blev overrakt af PwC, Nykredit og Dansk Erhverv i ved et arrangement hos Nykredit i Aalborg.

Hydrema udvikler og producerer hydraulisk entreprenørmateriel. Man har oplevet enorm vækst de seneste år og har nået en omsætning på næsten 1 mia. kr.

- Jan Werner Jensen er omdrejningspunktet for virksomheden, og som ejerleder har han på imponerende vis formået at fastholde virksomhedens DNA under et generationsskifte med en markant anden ledelsesstil end sin far, der stiftede virksomheden i 1959, fortæller Torben Toft Kristensen, partner i PwC i Aalborg, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jan har skabt en global virksomhed og et brand, der har stor succes på markedet. Han har udviklet og skabt vækst i virksomheden, samtidig med at han har udvidet medarbejderstaben og dermed skabt mange nye arbejdspladser. Jan har et stort fokus på, at en velkonsolideret virksomhed bliver skabt gennem udvikling og innovation, og han anser sine medarbejdere som virksomhedens vigtigste aktiv.

Hos Nykredit fremhæver man, at Jan Werner Jensen har formået at skabe et brand ud fra visionen om effektivitet, driftsikkerhed og miljørigtigt udstyr - et brand som kunderne efterspørger:

- Jan forstår at differentiere sig fra konkurrenterne. For at imødekomme kundernes store efterspørgsel investerer Hydrema hele tiden i nye produktionsanlæg og i flere bygninger, og virksomheden udvikler kontinuerligt nye entreprenørmaskiner, der matcher kundernes ønsker og behov. Jans vision kommer tydeligt til udtryk gennem et stort fokus på innovation, siger viceregionsdirektør i Nykredit, Christian Vejling.

Hos Dansk Erhverv er man enig i, at Jan Werner Jensen er den rette vinder.

- Jan er indbegrebet af en ejerleder, der kæmper for sine visioner og ambitioner. Han har i et generationsskifte formået at fastholde og tiltrække medarbejdere til Hydrema, og han forstår at inkludere sine ansatte i driften såvel som i vigtige beslutninger. Han er en ildsjæl, der også under finanskrisen, hvor branchen var hårdt ramt, kæmpede for sin virksomhed, der i dag er en international succes, fortæller markedsdirektør i Dansk Erhverv, Jakob Ullegård.

Det er PwC, Nykredit, Dansk Erhverv og Finans, der står bag prisen, som uddeles for 16. gang. Årets tema er formål og værdier. De syv regionale vindere går videre til landskåringen, som finder sted den 14. november 2019 hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

I forbindelse med Årets Ejerleder 2019 overraktes for tredje gang en temapris, som gik til den ejerleder, der har udvist et stærkt fokus på årets tema, formål og værdier, og som derigennem er lykkes med at skabe konkurrenceevne og evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Prisen gik til ejerlederne Lars Juhl Frandsen og Peter Helmer Larsen fra Nordic Computer, som har skabt en turnaround i virksomheden og målbare resultater ved at nytænke hele forretningsgrundlaget.