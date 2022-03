Prischok på benzin: - Danskerne kommer til at kunne mærke det

NORDJYLLAND:Olieprisen fortsætter med at hamre i vejret, og det vil uvægerligt gøre ondt på både bilister og transportsektoren.

En tønde Brent-olie fra Nordsøen bliver onsdag formiddag handlet til 112 dollars pr. tønde. Det sender prisen på både benzin og diesel op i de højeste niveauer nogensinde.

- Olieprisen har aldrig været højere i kroner og øre. Olieprisen stiger kraftigt. Det gør dollarkursen også. Det understreger de ekstreme omstændigheder, vi befinder os i, skriver Jens Nærvig Pedersen, chefanalytiker i Danske Bank, i et tweet om udviklingen i olieprisen.

Louise Aggerstrøm, privatøkonom i Danske Bank, kalder udviklingen for ”en vild rekord.”

- De her niveauer for olieprisen er noget, som danskerne kommer til at kunne mærke direkte, når de skal fylde deres benzin- eller dieselbil op. Vi havner på den grimme side af 15 kr. literen for benzinen med denne oliepris, siger hun til Børsen.

Listeprisen hos brændstofkæden OK har allerede ændret sig. Den stiger fra torsdag med 30 øre for blyfri oktan 95-benzin og med 60 øre for autodiesel. Det giver en listepris på hhv. 15,39 kroner og 14,29 kroner.

Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.

Forsyningsproblemer

For to år siden kostede en tønde olie i omegnen af 140 kroner. Nu handles den til 750 kroner.

Prisstigningerne på olie har for alvor taget fart efter Ruslands invasion af Ukraine. Invasionen har fået det Internationale Energiagentur til at advare om alvorlige forsyningsproblemer og udtale, at verdensøkonomien bringes i fare på et i forvejen skrøbeligt tidspunkt.

Senere i dag mødes en række af verdens største olieproducerende lande for at diskutere situationen og udbuddet for april, skriver Bloomberg.

Det er dog ikke kun Ruslands invasion af Ukraine, som har presset oliepriserne op i rekordhøjder. Gennem længere tid har olieprisen været støt stigende som følge af den høje vækst i verdensøkonomien og et udtalt mismatch mellem udbud og efterspørgslen.

Mængden af olietønder har med andre ikke kunnet mætte efterspørgslen.

Pendlerne står forrest

Og ifølge Louise Aggerstrøm fra Danske Bank bliver de tårnhøje literpriser ved tankstationerne ikke så kortvarige og midlertidige, som vi måske havde troet.

De rekordhøje brændstofpriser rammer ikke mindst pendlerne hårdt – og det er ikke uvæsentligt i Nordjylland. Nordjyderne er blandt de i landet, som pendler længst på arbejde.

I gennemsnit 50 kilometer om dagen, ifølge den seneste undersøgelse fra Dansk Infrastruktur, der er en brancheorganisation under Dansk Industri.

Også transportsektoren mærker de høje brændstofpriser – en ekstraregning, som i overvejende grad sendes videre til kunderne.