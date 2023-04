Prisdyk på brugte elbiler vækker opsigt: - Det er tankevækkende

NORDJYLLAND:Danske bilejere har over årene ømmet sig gevaldigt over de høje bilafgifter, der er med til at gøre bilkøb til en dyr fornøjelse sammenlignet med stort set alle andre lande.

Men kigger man på markedet for brugte biler, sker der i disse uger og måneder noget, som ifølge en ekspert er tankevækkende.

Nærmere bestemt for brugte elbiler.

Her har massive prisfald fået salget til at nå rekordhøjder, viser nye tal fra Bilbasen, der er landets største markedsplads for køb og salg af brugte biler.

I marts blev der solgt 4.155 brugte elbiler på Bilbasen.dk – det højeste nogensinde.

- Forbrugerne har for alvor fået øjnene op for de brugte elbiler, og det giver mening prisniveauet taget i betragtning, skriver markedsanalytiker ved Bilbasen, Jan Lang, i en kommentar.

- Det er tankevækkende

Når han henviser til prisniveauet, skyldes det, at brugte elbiler over flere måneder er faldet mærkbart i pris. Således også i marts, hvor prisindekset for brugte elbiler faldt med tre procentpoint.

- Det er tankevækkende, at priserne på de danske elbiler er blandt de billigste i Europa. De danske forbrugere er ikke vant til, at bilerne er billigere i Danmark end i Tyskland, Frankrig og Sverige, men sådan forholder det sig i øjeblikket, skriver Jan Lang.

Det er ikke overraskende bilfabrikanten Tesla, der har skabt ravage på markedet for brugte biler. Tilbage i januar chokerede Tesla med prisnedsættelser på omkring 100.000 kroner på flere af sine modeller.

Kort tid efter fulgte endnu et prishug på cirka 30.000 kroner.

Det har fået salget af Tesla Model 3 og Model Y til at skyde i vejret. I marts blev der indregistreret over 3.200 nye Model Y, hvilket aldrig er set før.

Historisk rekord

Faktisk stod Tesla Model Y for næsten en femtedel af det samlede antal indregistreringer af både el- og brændstofbiler i marts.

Dermed blev der også sat historisk rekord i indregistreringer for én måned. Ford Mondeos 26 år gamle rekord med lige knap 2.000 biler faldt. Toyota Avensis lå næsten lige så højt et år senere.

- Interessen for elbilerne er i høj grad til stede, men igen viser marts-tallene, at meget handler om prisniveau. Vi får ikke norske tilstande i Danmark, fordi vi køber billigere biler, som endnu ikke er her som elbiler, siger forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru.

De top 10 mest solgte elbiler i marts fordeler sig således:

Tesla Model Y: 3.203

Tesla Model 3: 443

VW ID.4/ID.5: 301

Renault Megane: 244

Audi Q4: 232

Volvo XC40: 219

BMW i4: 155

Hyundai Ioniq 5: 154

Skoda Enyaq: 122

Polestar 2: 100