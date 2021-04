Priser på minkskind tager et kæmpehop

NORDJYLLAND:Med en dansk minkbranche, der for altid er taget ud af drift, er der ikke uventet stor efterspørgsel på de tilbageværende danske minkskind, der har status som verdens bedste.

I disse dage finder Kopenhagen Furs anden auktion sted, og der er god efterspørgsel på auktionen, der foregår over via digitale salgskanaler.

I forhold til årets første auktion, hvor prisen også steg markant, er priserne steget med yderligere 20 procent.

- Det går rigtig godt med salget, beretter bestyrelsesformand Tage Pedersen til Landbrugsavisen.dk, hvor han giver en foreløbig status på salget, der slutter i næste uge.

Ved årets første auktion endte snitprisen på 284 kr. per skind, hvilket var en markant stigning fra året før. På den igangværende auktion opnås der priser på 330-340 kr. per skind.

Snart slut med danske skind

Forklaringen på prishoppet ligger dels i det åbenlyse, at det snart er slut med danske skind, men der er også en anden årsag, forklarer Tage Pedersen.

- Der er mangel på skind, og så er detailhandlen i Kina i vinter gået fantastisk. Deres økonomi går godt, så der er stor efterspørgsel, siger formanden til Landbrugsavisen.dk og fortsætter:

- Markederne i Kina, Sydkorea og USA har været gode i vinter, så det giver stigninger.

I februar blev samtlige to millioner udbudte skind solgt, og minkformanden regner med, at det gentager sig ved denne auktion, der slutter tirsdag, og hvor tre millioner skind er under hammeren.

Ved Kopenhagen Furs auktioner i 2020 var prisen på danske minkskind nede på godt det halve, hvilket betød, at avlerne generelt tabte penge. Samtidig måtte store mængder skind tilbage på lager, fordi de ikke blev solgt.

Tage Pedersen fortæller, at det er de lyse mutationer, der stiger mest, men at alle varer stiger. Samtidig udtrykker Kopenhagen Furs formand forventning om, at markedet vil se yderligere stigninger.

Når de sidste mink, der blev pelset sidste efterår, er solgt, er der ikke flere danske minkskind til verdensmarkedet

At Kopenhagen Fur trods nedslagtningen af alle danske mink i efteråret fortsat har skind at sælge, beror på, at der dels var et lager af skind fra tidligere år, hvor branchen led under tabsgivende priser på minkskind, dels at mink, der var fri for smitte og som lå knap otte kilometer fra en smittet farm, blev pelset.