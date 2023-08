Prisboblen brast: Disse biler er blevet titusindvis af kroner billigere

Mens danskerne køber nye elbiler som aldrig før, sker der på samme tid noget på brugtbilsmarkedet, der ifølge en ekspert er ekstraordinært – og som i den grad kommer forbrugerne til gode.

Priserne på brugte elbiler fortsætter med at falde med ufortrøden kraft, viser nye tal fra Bilbasen, der er landets største markedsplads for køb og salg af brugte biler.

I flere måneder har priserne kun kendt én vej – nedad – og uge 32 var ingen undtagelse. Her blev 619 elbiler på Bilbasen.dk rettet 15.000 kroner ned i pris. Det er 76 procent flere biler end i uge 31.

- Dermed bliver de brugte biler fortsat billigere i Danmark, da de nyoprettede biler ligeledes prissættes lavere end tidligere. Brugtbilmarkedet er ekstraordinært konkurrencepræget i øjeblikket, og det kommer forbrugerne til gode, skriver Jan Lang, markedsanalytiker ved Bilbasen, i en kommentar.

Så meget er de faldet i pris

Han har regnet på, hvor meget en række populære elbilmodeller er faldet i pris siden 1. juli.

Skoda Enyaq: 24.000 kroner

VW ID. 3: 21.000 kroner

VW ID. 4: 22.000 kroner

Polestar 2: 27.000 kroner

Mercedes EQE: 52.000 kroner

Det er ikke mindst bilfabrikanten Tesla, der har skabt ravage på markedet for brugte biler. Det skyldes en række opsigtsvækkende prisnedsættelser på op mod 100.000 kroner, som har fået salget af fabriksnye Tesla Model 3 og Model Y til at skyde i vejret.

I halen er fulgt en række prishug fra flere af konkurrenterne, og når prisen på nye elbiler falder på den måde, sætter det sig også i brugtbilspriserne.

Det er det, vi nu i månedsvis har været vidne til.

Og sandsynligheden for, at det fortsætter, er stor.

Store rabatter i vente

Den hårde konkurrence om elbilkøbernes gunst betyder, at vi i de kommende måneder givetvis vil se betydelige rabatter og prisfald på en række elbilmodeller, vurderer Jan Lang.

Det kan betyde, at elbilsælgere, som forsøger at komme af med deres brugte af slagsen, også er nødt til at sænke priserne.

Allerede nu er prisniveauet for elbiler i Danmark faktisk blandt de billigste i Europa. De danske forbrugere er ellers ikke vant til, at bilerne er billigere i Danmark end i Tyskland, Frankrig og Sverige, men sådan forholder det sig i øjeblikket.

I 2022 kostede en gennemsnitlig brugt elbil 350.000 kroner. Nu er den gennemsnitlige pris på en elbil til salg godt 250.000 kroner.