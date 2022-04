Prishop på dagligvarer sender os på tilbudsjagt – og der er dårligt nyt

NORDJYLLAND:De massive prisstigninger på dagligvarer har fået danskerne til at gå på tilbudsjagt som aldrig før.

Godt nok er vi kendt som et tilbudsjagende folkefærd, men i en tid med voldsom inflation, som kan aflæses direkte i indkøbskurven, har tilbudsjagten fået et ekstra nøk opad.

Det viser en ny analyse foretaget af virksomheden bag appen eTilbudsavis.

I uge 14 blev der i den populære app søgt efter tilbud over 666.000 gange. Det er ifølge direktør i eTilbudsavis, Morten Bo, usædvanligt.

- Vi ser en tydelig stigning i brugen af eTilbudsavis appen, i takt med at priserne og inflationen stiger. Det gør, at folk i stigende grad bruger tilbud som kompas for, hvor man skal handle, da man ønsker at få dagligdagen til at hænge sammen, siger han.

Morten Bo Rønsholdt, adm. direktør i Tjek, virksomheden bag appen eTilbudsavis. PR-foto: Tjek.

Inflation i vejret

For eksempel er tilbuds-søgninger på æg steget med 43 procent i uge 14 sammenlignet med ugen op til påske sidste år. Det samme gør sig gældende med andre populære påskevarer som for eksempel snaps og akvavit, rejer og lam.

- I år vil mange varer på påskebordet være købt på tilbud, konstaterer Morten Bo.

Forbrugerpriserne har de seneste måneder været kraftigt opadgående. I marts steg det samlede forbrugerprisindeks med 5,4 procent i forhold til samme måned året før.

Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset i 37 år.

Udover brændstof og energi er en række dagligvarer blevet markant dyrere – heriblandt pasta, olie, mælk og smør.

Ikke slut endnu

Men hvis man som forbruger troede og håbede, at dagligvarepriserne havde nået deres top, bliver man formentlig slemt skuffet.

Vi har nemlig ikke set de sidste prishop, forudser Per Bank. Han er topchef i landets største dagligvarekoncern, Salling Group, der blandt andet står bag Netto, Føtex og Bilka.

- Jeg vil da håbe, at det er de sidste prisstigninger, vi har sendt igennem, men det, jeg kan se med meldinger fra vores leverandører, er, at det kommer til at fortsætte, siger Per Bank til Børsen.

Han påpeger, at alene Salling Groups energiomkostninger er steget med 65 millioner kroner om måneden. De prisstigninger, som koncernen har sendt efter sine kunder, dækker kun en tredjedel af den meromkostning.

Derfor varsler Per Bank, at forbrugerne skal berede sig på flere prisstigninger.

Per Bank, topchef i Salling Group. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix.

22.000 kroner ekstra

Når prisen på fødevarer stiger mærkbart, skyldes det en kombination af flere ting. En uheldig cocktail, om man så må sige.

Dels er der globale flaskehalse, som giver mangel på råvarer og produkter over de meste af kloden. Dels er prisen på at få fragtet varer rundt i verden steget markant, og dels har energipriserne nået et niveau, hvor virksomhederne føler sig tvunget til at sende regningen videre til forbrugerne.

De galopperende forbrugerpriser betyder ifølge seniorøkonom i Sydbank, Mathias Dollerup Sproegelhelt, at en gennemsnitlig husstand i dag skal finde 22.000 kroner ekstra i husholdningsbudgettet sammenholdt med for et år siden.

Det er blandt andet det, som har fået aktiviteten hos eTilbudsavis til at stige betragteligt.

En Aalborg-virksomhed

eTilbudsavis blev stiftet i Aalborg i 2009 af Morten Bo og Christian Rygaard Birch. De var henholdsvis 20 og 19 år gamle, og siden er det gået stærkt med deres forretning.

Undervejs kom erhvervsmanden Karsten Ree med i ejerkredsen, og virksomheden flyttede til København. I dag er eTilbudsavis aktiv i flere lande og har over 1 million aktive brugere, der bruger appen til at læse tilbudsaviser, søge efter tilbud og planlægge indkøb.

Virksomheden har over 40 ansatte og har fem år i træk lavet millionoverskud.

Indtil januar 2021 var begge stiftere en del af direktionen, men i dag sidder Morten Bo Rønsholdt alene i førersædet, da hans tidligere forretningspartner ønskede mere tid til familien.

Christian Rygaard Birch er dog stadig en del af bestyrelsen. Karsten Rees søn, Christian Ree, er bestyrelsesformand.