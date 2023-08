Priskrig på elbiler

BILER:Hvis du overvejer at investere i en fabriksny elbil, men ikke har en presserende deadline, kan det muligvis give god mening at vente lidt endnu med at slå til.

Den hårde konkurrence om elbilkøbernes gunst betyder, at vi i de kommende måneder givetvis vil se betydelige rabatter og prisfald på en række elbilmodeller.

Det spår Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.dk, til Jyllands-Posten.

Alene de seneste dage har først Mercedes sænket prisen på sine elbilmodeller EQA og EQB. Så fulgte Nissan trop med en markant prisnedsættelse på Nissan Ariya.

- Det her bliver ikke det sidste. Der kommer flere virkelig spændende tilbud på biler her i løbet af efteråret, siger Jan Lang til Jyllands-Posten.

Kickstartede prisfaldene

Hvis man skal takke nogen for, at danskerne nu får mere elbil for pengene, skal man kigge 8500 kilometer mod vest.

Nærmere bestemt Palo Alto, Californien.

Her ligger hovedsædet for elbilproducenten Tesla, som kickstartede året med en række opsigtsvækkende prisfald på omkring 100.000 kroner – og siden har siddet tungt på elbilsalget herhjemme.

Således har Tesla Model Y været den mest solgte bil i fem af årets første syv måneder.

Det er netop for at tage kampen op med Tesla, at de andre bilfabrikanter nu er tvunget til at sænke priserne, vurderer brancheanalytikere.

Stille og roligt har de hver især fulgt trop med egne priskampagner, særligt inden for det populære SUV-segment. Det er den mellemstore elbilklasse.

De 10 mest solgte elbiler i juli Tesla Model Y: 574

Skoda Enyaq iV: 349

Tesla Model 3: 254

Audi Q4 e-tron: 202

Volkswagen ID.4: 181

Polestar 2: 178

Ford Mustang Mach-E: 120

BMW ix1: 94

Cupra Born: 87

Toyota bZ4X og VW ID. Buzz: 85 De Danske Bilimportører VIS MERE

Ny billigbil på vej

For Mercedes’ vedkommende er priserne på både modellerne EQA og den større EQB sænket med op til 20.000 kroner. Samtidig gives der udstyrspakker uden merpris, hvilket svarer til en samlet besparelse på godt 40.000 kroner, skriver Jyllands-Posten.

Nissan giver op til 30.000 kroner i rabat på sin Ariya. Det er andet prisfald på få måneder. Tilbage i marts blev prisen sænket med op til 35.000 kroner.

Blandt de mest solgte elbiler herhjemme, udover Tesla Model Y, finder man Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.4 og Hyundai Ioniq 5.

Kendetegnende for elbilmarkedet er, at priserne bevæger sig i de høje eller halvhøje luftlag. Der er stort set intet at få til under 250.000 kroner, men det kan snart ændre sig, i takt med at kinesiske elbiler for alvor begynder at gøre deres indtog.

Blandt andet forlyder det, at kinesiske BYD i 2024 lancerer en elektrisk minibil, Seagull, til en pris på omkring 150.000 kroner på det danske marked.

VW er også på vej med elektriske mikrobiler, men de ventes først på gaden om flere år.

Salget fordoblet på et år

I 2022 var gennemsnitsprisen for de nye benzinbiler, som danskerne købte, 247.000 kroner. Til sammenligning kostede en elbil næsten det dobbelte – 453.000 kroner.

En plugin-hybrid stod i 461.121 kroner. Dieselbilerne var endnu dyrere.

Næsten en tredjedel af alle nye biler, der sælges i dag, er elektriske, hvilket er en fordobling på bare et år. Men det er i allerhøjeste grad private bilkøbere, som trækker læsset.

71 procent af elbilerne købes eller leases af private.

Selvom elbilerne lige nu er populære som aldrig før, er der ifølge FDM og andre i bilbranchen risiko for, at salget styrer mod en hård opbremsning.

Elbilerne står nemlig til at blive markant dyrere, når de grønne bilafgifter for alvor træder i kraft i 2027.

For eksempel vil en Tesla Model Y i den såkaldte LR-udgave stige med 22 procent fra 440.990 kroner i dag til 537.282 kroner i 2027.

Samme billede tegner sig for en anden af de bedst sælgende elbiler i øjeblikket, VW ID4. Listeprisen for den er i dag 414.995 kroner. Om fire år vil den koste 489.992 kroner.