Prisvindende chef forlader job efter kun 11 måneder

AALBORG:I august sidste år kunne byggefirmaet Cantona System A/S i Sæby præsentere manden, der skulle genrejse virksomheden, efter at den var blevet reddet på randen af en konkurs.

Erhvervsmanden Peter Boltau blev ansat som administrerende direktør. Han var kort tid inden blevet fyret hos den nordjyske byggekoncern TL Byg. Her var bestyrelsen og ejerkredsen ikke tilfredse med virksomhedens udvikling.

Men Peter Boltau nåede kun at stå i spidsen for Cantona System i 11 måneder, da han allerede er stoppet hos Sæby-virksomheden.

Den 1. september begynder han således i et nyt job, oplyser sikringsfirmaet Actas, der har hovedkontor i Aalborg og afdelinger i Skive, Aarhus, Fredericia, København og Hårlev.

Her skal Peter Boltau fremover være administrerende direktør og afløse direktør og medstifter af virksomheden, Jørgen Kronborg.

- Jeg har været tilfreds med jobbet hos Cantona System, men er også blevet afklaret med mig selv om, hvad det er, jeg gerne vil, siger Peter Boltau om årsagen til, at det ikke engang blev til ét år i det tidligere job.

- Actas passer bedre til min profil og det, jeg kan. Actas er en større virksomhed med cirka 110 ansatte, og der kommer jeg tilbage til "rigtig ledelse" med mellemledere, fokus på funktioner og lignende. I den sammenhæng havde Cantona 15-18 ansatte, og der var der brug for mere hands-on fra ledelsen, siger Peter Boltau.

Peter Boltau 52 år, er født på Sjælland

Fra han var to til seks år rejste familien til Kenya, hvor hans far arbejdede for Danida.

Han byggede veje i Mombasa og Nairobi

Familien flyttede derefter til Vejle, hvor han tog studentereksamen.

Derefter tog han et år i USA, inden han gjorde karriere i militæret og var sergent

Derefter kom han til Aalborg for at læse international teknologiledelse og blev civilingeniør

Han skrev speciale for Coloplast, hvor han efterfølgende blev ansat i Thisted

Her havde han fire år, var logistikkoordinator og derefter logistikchef

Han har været ansat - mest som leder - i forskellige virksomheder: Migatronic, Martin Professional, Man Diesel, PwC, Nyfors, Bryl og senest Aalborg Portland som logistikdirektør, inden han kom til TL Byg som administrerende direktør i juni 2018.

Han blev fyret i slutningen af juni sidste år og fik kort tid efter job som direktør i byggefirmaet Cantona.

1. september i år begynder han som adm. direktør i Actas.

Privat bor han i Sæby. VIS MERE

Skulle genrejse konkurstruet virksomhed

Peter Boltau, der i 2019 blev kåret til Årets Leder i Nordjylland, kom til Cantona i august sidste år. Her mente han selv, at han var den rette til at genrejse virksomheden. Måneden før betød en stor milliongæld og konsekvenserne af coronanedlukningen nemlig, at der var indgivet konkursbegæring.

Men i sidste øjeblik lykkedes det at redde virksomheden.

- Det er en rigtig fed virksomhed med nogle fede produkter, sagde Peter Boltau ved den lejlighed.

Ifølge Peter Boltau handlede det om at få strømlinet virksomheden, så den er klar til vækst i fremtiden. Blandt andet skulle der arbejdes med de digitale systemer, effektiviseres og skabes overblik.

- Det er egentlig det, jeg har lavet de seneste 25 år. Her har jeg så bare mulighed for at være med helt fra starten, sagde han.

Peter Boltau har gennem sin karriere haft en række lederjob. Nu skal han prøve endnu et af slagsen. Foto: Martél Andersen

Underskud efter hårdt år

Hos Actas får Peter Boltau også brug for sine talenter.

Virksomheden har netop været igennem et rædselsfuldt 2021.

De foregående år har Actas A/S haft et stabilt overskud på to til fire millioner kroner. Men i 2021 endte det med et underskud på 401.000 kroner.

Det betegnes i regnskabet som "ikke tilfredsstillende".

Ledelsen begrunder dog underskuddet med, at man har været hårdt ramt af covid-19, der blandt andet har ført til, at kunderne har sænket aktivitetsniveauet, manglende produkter og stigende priser.

Samtidig har tidligere partnere har forladt virksomheden, og der har været stor mangel på faglærte medarbejdere, hvilket har betydet, at man sidste år var underbemandet, og at de ansatte måtte foretage "brandslukning".

Ledelsen i Actas mener dog, at det har været ekstraordinære hændelser, der ikke forventes at være tilbagevendende, og at man derfor opnår et bedre resultat i år.

Jørgen B. Kronborg, der stopper som adm. direktør i Actas. Foto: Martin Damgård

Glad afgående direktør

Den snart forhenværende Actas-direktør Jørgen Kronborg, som i sin tid var med til at stifte virksomheden, glæder sig over, at Peter Boltau overtager tøjlerne.

- Efter at have været med til at starte Actas, og som direktør siden starten, har det været meget vigtigt for mig, efter at jeg har valgt at stoppe, at vi ville finde den rette efterfølger, siger Jørgen Kronborg og tilføjer, at han er overbevist om, at Peter Boltau lykkes i jobbet.

- Peter har helt sikkert de rette egenskaber, både personligt og professionelt, til at fortsætte udviklingen i Actas. Jeg kender Peter som en super fin fyr, som kollegerne i Actas helt sikkert bliver rigtigt glade for, lyder det.