Prisvinder: Europas fedeste feriehus ligger i Nordjylland

Den europæiske brancheforening for udlejning af feriehuse, European Holiday Home Association (EHHA) har afholdt sin årlige priskonkurrence, hvor der var over 1.000 nominerede feriehuse i 14 forskellige kategorier. I kategorien ”Best Holiday Home Beach House” vandt det danske feriehus på Ternevej i Løkken, der udlejes gennem Feriepartner.

– Vi er meget stolte over, at huset på Ternevej i Løkken og Feriepartner har fået denne pris - ikke mindst i betragtning af den konkurrence huset var oppe imod fra andre huse i resten af Europa. Det er et helt særligt feriehus, som virkelig fortjener at blive fremhævet. Huset er meget flot og har en unik placering øverst på klitten lige ned til stranden, siger direktør Flemming Toft Andersen, Feriepartner.

Feriepartner udlejer mere end 2.200 feriehuse ud i Nordjylland, huset er valgt blandt disse.

I 2017 var der knapt 3,2 mio. overnatninger i feriehuse i Nordjylland. Det var 42 % af alle turistovernatninger i regionen. De fleste overnatninger i feriehuse ligger i juli og august, men antallet af overnatninger er i de seneste år vokset markant i forårs- og efterårsmånederne.

Læs mere om prisen, de øvrige nominerede og vindere på holidayhomeaward.eu