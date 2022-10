Prisvinder for anden gang: Frederikshavn-virksomhed i top blandt 350.000 deltagere

FREDERIKSHAVN:Flere end 350.000 virksomheder har været en del af opløbet til at blive anerkendt som Succesvirksomhed. Men kun 1000 på landsplan - og 200 i Region Nordjylland - opnår til sidst den prestigefyldte ære og anerkendelse.

Den har tømrer- og snedvirksomheden Finn A. Christensen A/S nu opnået for anden gang - og det på baggrund af imponerende finansielle resultater og en flot vækstkurve, skriver Spar Nord og BDO, der står bag udnævnelsen, i en pressemeddelelse.

Hos Finn A. Christensen A/S er man meget tilfredse med anerkendelsen.

- Det er et stort skulderklap til alle vores dygtige medarbejdere i forretningen, som hver dag arbejder for at levere gode resultater og yde den bedste service til vores kunder. Prisen er et bevis på, at alt vores hårde arbejde gennem mange år betaler sig, og at vi kan være stolte af det, vi laver, siger Carina Hyttel, der er økonomidirektør i virksomheden.