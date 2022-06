Privat fond sætter 100 millioner kroner i spil

AALBORG:Den nordjyske teknologivirksomhed EMD International har siden starten i 1987 samlet tjent over 100 millioner kroner på at levere software og data ved store vindmølle- og solcelleprojekter.

Nu skal pengene for alvor sættes i brug.

En enig bestyrelse i EMD Fonden, som ejer virksomheden, har besluttet, at der fremover skal investeres massivt i udvikling af mindre virksomheder inden for vedvarende energi, klima og miljø.

Det betyder, at EMD Fonden fra i dag igangsætter en strategi, der skal identificere et større antal virksomheder, der allerede er i gang med at fremme den grønne omstilling, men som blot mangler kapital eller kompetencer for at nå et skridt videre.

- Vores krav er, at formålet skal ligge inden for den grønne omstilling, og at det kan sandsynliggøres, at der er potentiale til at gøre det til en god investering, siger Frank Rosager, formand for EMD Fonden og til dagligt direktør i brancheforeningen Biogas Danmark.

Placering af møller og solceller

Uanset, om der er tale om vindmølleparker, hybride kraftværker eller komplekse energisystemer, er EMD Internationals software og data blevet en nærmest global de facto-standard, når man skal analysere og regne på den optimale geografiske placering af eksempelvis vindmøller eller solceller i forhold til vind og vejr.

Der kan nemlig være enorm forskel på ydeevnen af vindmøller, der står med blot få hundrede meters afstand. Derfor er det afgørende med meget nøjagtige værktøjer - både i de indledende beregninger forud for etableringen af en vindmøllepark og de efterfølgende analyser af, hvordan vindmølleparken præsterer.

EMD Internationals ekspertise på netop det område er en god forretning, som sidste år kastede et rekordoverskud på 11 millioner kroner af sig. Det er på baggrund af dette – og foregående års overskud – at EMD Fonden nu sætter skub i fondens investeringer.

- Vi foretrækker scaleups, der allerede har vist, at de er levedygtige, men eksempelvis har brug for at øge egenkapitalen for at vokse og udvikle sig yderligere, siger Frank Rosager.

Mellem 2 og 10 millioner

I bestyrelsen for EMD Fonden sidder i alt 11 medlemmer fra en lang række brancheorganisationer inden for energi og miljø. Dermed kan EMD Fonden ifølge Frank Rosager stille en bred vifte af ekspert- og markedsviden til rådighed for de virksomheder eller idéer, der ender med at modtage kapital.

EMD Fondens plan er at investere i portioner på mellem 2 og 10 millioner kroner ad gangen. Fonden vil hjælpe med for eksempel kapital, strategi og markedsanalyser og indgår desuden gerne i konstellationer, hvor eksempelvis en bank eller investorer supplerer egenkapitalen med yderligere kapital.

EMD International blev etableret i 1987 og holder til på Niels Jernes Vej i Aalborg Øst. Selskabet har kunder i over 100 lande, og efterspørgslen efter dets ydelser er stærkt stigende, lyder det.

- Vindindustrien vokser fortsat, og derudover ser vi et markant øget behov for vores beregnings- og analyseværktøjer i øvrige sektorer som for eksempel fjernvarme og solceller. Overskuddet herfra ønsker vi at investere i regi af EMD Fonden, siger Frank Rosager.