Produktionen lukker, og 100 ansatte fyres: Nu kommer der ny direktør

AALBORG:Virksomheden har meddelt, at den lukker produktionen og opsiger 100 medarbejdere.

Nu har arbejdspladsen fået ny administrerende direktør.

- Det er en turbulent periode, siger Stig Person.

I 17 år har Stig Person haft sin daglige gang på arbejdspladsen i Aalborg. Foto: Martin Damgård

Industriproduktionen i virksomheden Alfa Laval Aalborg har de senere år primært beskæftiget sig med at levere systemer til rensning af ballastvand på allerede eksisterende skibe.

Men efterhånden som alle eksisterende skibe har fået monteret systemet, er det kun nye skibe, der skal have leveret systemet.

Størstedelen af kundernes nye skibe produceres i Asien. Derfor har Alfa Laval ud fra et bæredygtigheds- og omkostningsperspektiv valgt at flytte produktionen til Asien.

Ny retning koster 100 jobs

Afviklingen af industriproduktionen sker løbende igennem 2023. Dermed går arbejdspladsen fra 450 til 350 ansatte i løbet af i år.

Samtidig er det blevet besluttet at sammenlægge aktiviteterne fra et hollandsk datterselskab med Alfa Laval Aalborg.

De to enheders omdrejningspunkt bliver fremover udvikling af nye teknologier og løsninger, som skal bidrage til den grønne omstilling indenfor den maritime branche.

Trods omstændighederne ser den nye direktør et positivt aspekt i omstillingen.

- Den positive konsekvens af omstillingen er, at der fortsat er en stor virksomhed og arbejdsplads i Aalborg, der ser ind i en fremtidig vækst, siger Stig Person.

Overgangen fra produktionsvirksomhed til videns- og innovationsvirksomhed kommer på kort sigt til at få en mærkbar konsekvens.

Stig Person var oprindeligt ansat hos Aalborg Industries, der senere blev opkøbt af Alfa Laval. Foto: Martin Damgård

Ny chef med nye opgaver

I Alfa Laval Aalborgs seneste regnskab fra 2021 havde virksomheden en omsætning på 2,5 milliarder kroner.

Det salgstal forventes at blive lavere, når produktionen i Alfa Laval udfases.

- Omsætningen i virksomheden vil i år og det kommende år være faldende. Med det sagt vil det stadig være en betydelig virksomhed i Aalborg med omtrent 350 ansatte funktionærer, siger Stig Person.

Det er imidlertid heller ikke omsætningstallet, der står øverst på den nye chefs dagsorden.

Hans fornemste opgave er at sikre sig, at Alfa Laval i fremtiden kan tilbyde kunderne det produkt, som de allerede nu og i fremtiden vil efterspørge markant.

- Marinebranchen og skibsfragten står over for en revolutionerende omvæltning som følge af den grønne omstilling, og her skal vi være en væsentlig spiller, siger Stig Person.

- Det gør vi blandt andet ved at udvikle nye teknologiløsninger med CO2-neutrale brændstoffer som metanol og ammoniak.

Efterspørgslen og brugen af metanol som brændstof er allerede stigende, mens ammoniak-løsningen endnu ikke er et færdigudviklet produkt.

Alfa Laval driver forretning inden for energi-, marine-, føde- og drikkevare- og spildevandsindustrien og tilbyder deres ekspertise, produkter og service til et bredt udvalg af industrier i omkring 100 lande. Foto: Martin Damgård

Attraktiv placering

Stig Person, der er bosiddende i Vodskov, er født og opvokset i Nørresundby.

Dermed har han en lang historie med regionen. Det samme har Alfa Laval, og placeringen i Aalborg håber den nyslåede direktør fortsat at kunne drage fordel af.

- Som videns- og innovationsvirksomhed er det vigtigt, at vi fortsat kan tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer og den rette viden, siger Stig Person.

- I den henseende spiller Aalborg Universitet og Martec i Frederikshavn (maritimt og polyteknisk uddannelsescenter) en væsentlig rolle, og vi skal gøre vores for, at vi er en attraktiv arbejdsplads for deres kandidater.

Alfa Laval Aalborgs testcenter, hvor tests med metanol og ammoniak som brændstof til skibe foregår. PR-foto: Alfa Laval

Stig Person har været en del af Alfa Laval siden 2006, hvor han startede i det daværende Aalborg Industries.

Han har de seneste år haft en række forskellige lederposter i Alfa Laval og kommer senest fra stillingen som Vice President for Global Boiler Service.