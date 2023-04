Protestvognmænd klar til nye aktioner: - Nu SKAL politikerne høre efter

MORS:De mange vognmænd, der 4. april gennemførte en aktion foran Christiansborg som protest mod en ny kilometerafgift på lastbilers kørsel, er klar til at slå til igen. Foreløbig sker det med en skrivelse til samtlige politikere i Folketinget med en opfordring om at tage lovforslaget om kilometerafgiften af bordet og ændre den til en generel afgift på diesel.

Brevet landede i politikernes indbakke torsdag aften.

Vreden hos vognmændene skyldes en såkaldt ny km-afgift forbeholdt lastbiler, som regeringen - Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne - samt Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet står bag.

Lovforslaget kommer ifølge regeringen for at nå klimamålene om nedbringelse af CO2. Vognmændene skal motiveres til at køre mere bæredygtigt i el-lastbiler.

Vognmændene skal betale 1,3 kr. pr. kørt kilometer, men afgiften rammer skævt geografisk. Jo længere transport, jo mere skal hver vognmand betale, lyder det fra de protesterende vognmænd.

I skrivelsen, som Nordjyske er i besiddelse af og som har overskriften "Opråb!", skriver Benny Nielsen på vegne af en række medunderskrivende vognmænd - der kalder sig Vejafgiftskomiteen - at afgiften rammer skævt.

"Især os der bor langt fra motorvejsnet og København. Vores anbefaling er at skrinlægge km-afgiften og i stedet i samarbejde med branchen at finde en løsning, der er administrerbar. F.eks. en ekstra CO2 afgift på fossilt brændstof, som vil ramme bredere og give flere penge i kassen", lyder argumentationen i skrivelsen.

Skrivelsen er vedhæftet et ark med 10 argumenter for, at den foreslåede ordning er skæv og uretfærdig. Blandt de 10 argumenter er også et forslag om forhandlinger mellem alle parter i transportbranchen og virksomheder, der har brug for transport.

Det understreges også, at vognmændene gerne bidrager økonomisk til grøn omstilling - blot på et andet grundlag end kilometerafgiften, som ligger i regeringens forslag.

- Allerede står der over 3800 lastbiler bag henvendelsen til politikerne, og de er klar til en ny aktion, hvis politikerne ikke hører os. Der er også over 1200 virksomheder, der er meldt til det her, og - hvis politikerne ikke hører, hvad vi siger - så lukker vi landet, lyder det fra Benny Nielsen fra Fredsø Vognmandsforretning på Mors.

Vognmændene viste med deres tilstedeværelse foran Christiansborg 4. april deres utilfredshed med den nye kilometerafgift på lastbilkørsel, som ventes vedtaget senere på året. Foto: Bo Lehm

Han er idémand bag den voksende protest mod dieselafgiften på 1,3 kroner pr. kørt kilometer i lastbil.

Ifølge Benny Nielsen er der tale om både transport- og industrivirksomheder.

- Alle mulige virksomheder, der har noget med transport at gøre, er med os, fastslår vognmanden fra Mors.

Der er 1. behandling af lovforslaget om afgiften 20. april. Derefter går det slag i slag i Folketinget med behandling, og forslaget kan være kørt igennem de politiske processer inden Kristi himmelfartsdag.

- Nu får de tid til at reagere på vores skrivelse og rette lovforslaget ind. Hvis ikke de hører os, så går vi i aktion op til Kristi himmelfartsdag. De skal jo lige have mulighed for at reagere på det, vi skriver til dem, lyder det en smule forsonligt fra Benny Nielsen.