Psykolog vil hjælpe ledere ud af krise

AALBORG:Man kan være nok så dygtig, men en coronakrise, kan overvælde en så meget, at man kan få behov for hjælp.

Både forretningsmæssigt og personligt.

Derfor stiller erhvervspsykolog Torben Nielsen sig til rådighed med gratis psykologhjælp til erhvervsledere. Han er specialist i arbejds- og organisationspsykologi.

- Det er den bedste måde at være frivillig på. At hjælpe nogle videre, siger han om sin egen deltagelse i foreningen MODCORONA, der består af frivillige erhvervsledere, der gerne vil hjælpe virksomheder gennem coronakrisen.

MODCORONA MODCORONA er en forening, der består af 60 erhvervsledere fra hele landet. Formålet er gratis og frivilligt at hjælpe virksomheder, der er mærket af coronakrisen. Man kan altid ringe eller skrive en mail til foreningen MODCORONA er landsdækkende og oprettet i marts 2020. Kilde: modcorona.dk VIS MERE

Torben Nielsen har også sagt ja til at hjælpe, når foreningen i samarbejde med NORDJYSKE Medier opretter en hotline onsdag 3. februar til nordjyske erhvervsledere, som kan ringe direkte og få gode råd og vejledning. Gratis, fortroligt og uforpligtende.

Grafik: Jette Klokkerholm

Hotline 3. februar mellem kl. 10 og 12 kan man ringe til hotline nr: 20 67 07 08 Hotline er oprettet specielt til nordjyske virksomheder - små som store - der har behov for gode råd, vejledning og hjælp. Her kommer man i første omgang til at tale med MODCORONAs sekretariatsleder, Anders Heide Mortensen, der til daglig er kommunikationsrådgiver. Han vil derefter sørge for, at man får den rette rådgiver at tale med. Det kan være enten psykolog Torben Nielsen, direktør Jakob Mohr Christensen eller advokat Nicolai Thornemann VIS MERE

Her vil foreningens sekretariatsleder, Anders Heide Mortensen, være klar ved telefonen. Han vil sørge for, at man kommer til at tale med den rette rådgiver - Torben Nielsen er en af dem.

- En del af mine klienter er ejere af små eller mellemstore virksomheder eller er hovedansvarlige for omsætning og medarbejderne, siger Torben Nielsen.

- Jeg har altid interesseret mig for snitfladen mellem personen og virksomheden.

Det kan være af personlig eller forretningsmæssig karakter - eller begge dele - at erhvervsledere kommer for at få hjælp til at komme videre.

Torben Nielsen forklarer, at det ofte er et spørgsmål om at finde handlemuligheder og få oplevelsen af kontrol.

- Det er helt afgørende vigtigt, at man relativt hurtigt får en oplevelse af, at man kan gøre noget. At der er handlemuligheder, siger han.

For man kan have nogle negative tanker om sig selv.

- Man kan have overbevisninger om, at man selv kan være årsag til, at det går skidt. Det kan være, hvis man har placeret problemet inde i sig.

- Så er det ofte, man vender det indad og siger til sig selv: det er også fordi jeg er så nærtagende, og jeg kan ikke koncentrere mig, siger han.

Men Torben Nielsen hjælper med at få vendt blikket udad. På den måde kan man kigge på det nøgternt.

- Sammen med klienten leder jeg efter, hvor man reelt kan handle. Jeg flytter overbevisningen om, at man er eksempelvis er nærtagende ud og siger: kan det være den og den relation, vi kan gøre noget ved. Hermed får man oplevelsen af kontrol, siger han.

- Det hjælper, for så får man skuldrende ned, og man bliver i stand til at løse dilemmaerne, siger han.

I første omgang er det godt at tale med andre om sine tanker:

- Tal med de nærmeste om det, der plager dig. Det er altid en god idé, for så får man bedre styr på sine tanker, siger han.

3. februar er han en af tre erhvervsledere, der har sagt ja til at være til rådighed for nordjyske erhvervsdrivende, der har brug for hjælp.

Torben Nielsen er glad for at kunne hjælpe til.

- Det er rigtig godt sag, siger han.