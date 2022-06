Punktum for retsopgør: Højesteret frikender tidligere direktør i Løkken Sparekasse

LØKKEN: Retsopgøret i kølvandet på krakket i Løkken Sparekasse er slut, og ingen bliver pålagt erstatningsansvar i den forbindelse.

Det er situationen, efter at Højesteret torsdag har frikendt tidligere sparekassedirektør Poul Blicher Johnsen i den ankesag, som statens finansielle skraldespand Finansiel Stabilitet (FS) havde anlagt.

Historien om et sammenbrud 2005: Løkken Sparekasse beslutter at sælge sin store obligationsbeholdning på 540 mio. kr. og i stedet satse på at tjene mere ved at låne disse penge ud. Som en konsekvens af beslutningen vokser sparekassens udlån i perioden 2005 til 2008 fra 480 til 1475 mio. kr., især ved at låne penge ud til udenbys ejendomsspekulanter. I løbet af efteråret og vinteren 2008 får sparekassen svære økonomiske problemer, da de udenbys storkunder bukker under for finanskrisen. 10. februar 2009: Sparekassen har mistet sin egenkapital. 19. marts 2009: 2008 ender med et underskud på 407 mio. kr. 25. marts 2009: Staten overtager gennem Finansiel Stabilitet aktiver og passiver i Løkken Sparekasse. Overtagelsen omfatter ikke garantkapitalen på 173 mio. kr., som er tabt. 1. april 2009: De sunde dele af sparekassen sælges til Nordjyske Bank. 2010: En advokatundersøgelse bestilt af Finansiel Stabilitet konkluderer, at ledelse og revision kan gøres erstatningsansvarlige for sparekassens tab. 2010: Finansiel Stabilitet rejser erstatningssag mod den tidligere ledelse og revision i sparekassen. 2010: Finansiel Stabilitet opgør ved årsskiftet 2009/2010 Løkken Sparekasses tab til knap 1 mia. kr. Tabet er siden vokset. 2020: Vestre Landsret frikender alle de indstævnede. 2022: Højesteret afgør ankesag vedr. sparekassens direktør. VIS MERE

I februar 2020 frikendte Vestre Landsret Løkken Sparekasses tidligere ledelse og revision for erstatningsansvar i forbindelse med sparekassens konkurs i 2009.

Ankede tre udlån

FS besluttede at anke frikendelsen af Poul Blicher Johnsen til Højesteret.

Men anken omfattede kun sparekassedirektørens erstatningsansvar på i alt 50 millioner kroner for sparekassens tab på tre konkrete grupper af udlån:

Dansk Jord ApS, Gl. Kongevej 33 og H. J. Henriksens Vej 12.

Her var det FS's overordnede opfattelse under ankesagen, at disse lån var bevilget på et helt uforsvarligt grundlag, og at Poul Blicher Johnsen efterfølgende ikke havde fulgt op på, hvordan de økonomiske forhold hos disse udlånskunder udviklede sig.

Dette førte efter FS's opfattelse til, at sparekassen led tab, som burde have været undgået.

Derfor var Poul Blicher Johnsen erstatningspligtig.

Gentager mantra

Det afviser Højesteret.

I dommen gentager landets højeste domstol det juridiske grundsynspunkt, der har medført, at ledelserne i de pengeinstitutter, som FS har måttet overtage, i langt overvejende grad er sluppet økonomisk uskadt fra de erstatningskrav, de er blevet ramt af:

"Der må udvises forsigtighed med at tilsidesætte ledelsens vurdering af, om de foreliggende oplysninger udgør et tilstrækkeligt grundlag for kreditvurderingen, og at der ligeledes må udvises forsigtighed med at tilsidesætte ledelsens forretningsmæssige skøn ved bevillingen af et lån. Dog skal der ikke udvises denne forsigtighed, hvis der er varetaget uvedkommende hensyn og ikke alene forretningsmæssige hensyn til pengeinstituttet", skriver fem højesteretsdommere i dommen.

Eller udtrykt i mere dagligdags sprog:

Der er næsten ingen grænser for hvor forkerte og tabsgivende, dine beslutninger som bankdirektør må vise sig at være, uden at du skal betale for dine fejl, men hvis du tager af kassen, så falder hammeren.

Vestre Landsrets dom Finansiel Stabilitet (FS) havde rejst til et erstatningsansvar på i alt 275 mio. kr. mod følgende nøglepersoner med tilknytning til Løkken Sparekasse: Tidligere bestyrelsesformand Poul Sørensen Tidligere næstformand Leo Christoffersen Tidligere direktør Poul Blicher Johnsen Revisionsfirmaet BDO Revisionsfirmaet Mango Nielsen Revisor Morten Ovesen fra BDO Revisor Mango Nielsen FS's erstatningskrav byggede dels på en generel uforsvarlig organisering af sparekassen og uforsvarlige bevillinger i forbindelse med 20 konkrete udlån. Alle de sagsøgte blev frifundet ved Vestre Landsrets dom i februar 2020. FS ankede frifindelsen, for så vidt angår Poul Blicher Johnsen. Nu var erstatningskravet på 50 mio. kr. i forbindelse med tre udlån: Dansk Jord ApS, Gl. Kongevej 33 og H. J. Henriksens Vej 12. VIS MERE

FS skal betale 1,75 millioner kroner i sagsomkostninger til statskassen.

