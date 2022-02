Putins vanvid tvinger virksomheder til at træffe et vigtigt valg

Ruslands præsident Vladimir Putin har officielt afsløret sig selv som vor tids despot, der på barbarisk og hensynsløs vis tager land, som ikke er hans.

Nok foregår Putins nyslåede krig i hjertet af Europa, men den trækker også tråde til vores landsdel. Og til vores erhvervsliv.

En lang række nordjyske virksomheder har betydelig samhandel med Rusland. Det gælder blandt andet fødevarevirksomheder og industrivirksomheder – store som små.

De skal nu spørge sig selv, om de er villige til at opretholde den samhandel med et land, som har kastet Europa ud i en ny krig. Som har invaderet en demokratisk stat med 44 millioner indbyggere uden nogen legitim begrundelse. Og som truer de, der måtte blande sig.

Det er nu, at virksomhedernes CSR-rapporter skal stå deres prøve. Ikke kun i Nordjylland, men i hele landet. Og dilemmaet er tydeligt at få øje på.

På den ene side står det forretningsdrevne samfundsansvar, som i vor tid er blevet mere og mere vigtigt for virksomheders styrke og renomme. Som moderne samfundsborgere forventer vi, at virksomheder ikke kun kigger på omsætning og bundlinje, men også agerer forsvarligt og ansvarsfuldt.

Det er ikke et tilvalg, men et krav.

På den anden side står hensynet til arbejdspladser og lokalsamfundet. Det hensyn er bestemt ikke uvæsentligt, og derfor forstår man til fulde det dilemma, som nogle virksomheder står i.

Hvor vidtrækkende skal man gå for at udvise social ansvarlighed? Og rækker den sociale ansvarlighed helt til Rusland?

Aalborg-virksomheden Carsoe landede for kort tid siden en ordre på en halv milliard kroner til et af Ruslands store rederier. En aftale, der sikrer 350 arbejdspladser og vækst indtil 2025.

Direktør Hugo Dissing siger til Nordjyske, at Carsoe følger situationen tæt, og at man naturligvis vil rette sig efter de sanktioner, der måtte komme. Det synes ikke på tale, at virksomheden selv vil gøre noget aktivt som følge af Ruslands invasion.

Der må og skal gøres både moralske og etiske overvejelser på direktionsgangene rundt om i de virksomheder, som handler med Rusland. En samhandelspartner, som nu er en direkte trussel mod stabiliteten i Europa og hele den internationale fredsorden.

En række virksomheder vil blive nødt til at drage konsekvensen af angrebet og tage deres relationer til Rusland op til revision, som direktøren for brancheforeningen Danske Maritime, Jenny Braat, udtrykker det.

Sikkert er det, at vi ikke kan lukke øjnene og undskylde os med, at der er tale om en krig mellem to nationer tusindvis af kilometer væk. Når en stor atommagt angriber et naboland og truer med gengældelse mod enhver, der kommer til redning, vedrører det os alle. Også erhvervslivet.