Skib bragede ind i mole i Skagen - her er forklaringen

SKAGEN:En række fejl og misforståelser førte til, at forsyningsskibet "Attender" bragede ind i en stenmole i Skagen Havn tidligt om morgenen 18. januar 2023.

Det fremgår af en rapport, Den Maritime Havarikommission/DMAIB har offentliggjort om grundstødningen.

I fare for at synke

Forsyningsskibet var på vej ud af havnen, da det med høj fart ramte ydermolen og fik huller i skroget. Der var fare for, at skibet ville synke. Det skete dog ikke, og ingen personer på skibet kom noget til.

I alt seks personer befandt sig på skibet, da det tidligt om morgenen skulle sejle ud af Skagen Havn: En skipper, en styrmand og fire personer, der skulle ud til tankskibet "Torill Knutsen" på Skagen Red.

Skibets forende endte helt op på molen. Foto: DMAIB

Skipperen på forsyningsskibet var ny ombord, men havde været på en uges sidemandsoplæring. Det var dog hans første sejlads som skipper med "Attender" - og første gang han alene skulle navigere skibet ud af havnen i Skagen.

Det var mørkt. Og det gik galt.

Alene til at navigere

Skipper var alene i styrestolen, da styrmanden havde forladt sin styrestol for at færdiggøre noget papirarbejde bagved.

"Skipperen bemærkede pludselig et rødt lys til bagbord for skibet og indså øjeblikkeligt, at det var fyret på ydermolen, og at skibet havde kurs direkte mod molen. Han slog straks hårdt bak på maskinerne og drejede hårdt mod bagbord for at undvige grundstødningen, men forgæves. Kl. 06.24.35 ramte "Attender" molen med en fart på ca. 20 knob", skriver Den Maritime Havarikommission i sin rapport om den dramatiske grundstødning.

Der blev tilkaldt hjælp efter grundstødningen. Foto: Bente Poder

Flere uheldige omstændighed

I rapporten konkluderer havarikommissionen:

"Skipperen mistede orienteringen som følge af en række sammenfaldende omstændigheder. Navigation via landemærker, herunder molefyr, kombineret med havnens lysforhold, skibets fart og skipperens manglende fortrolighed med havnens indretning betød, at skipperen forvekslede havnens sydlige indermolefyr med ydermolefyret. Derfor havde han en opfattelse af at være i åbent farvand, mens skibet endnu befandt i yderhaven, og der var ingen aktive advarselsmekanismer ombord i form af udkig og alarmer på navigationsudstyret, som korrigerede denne fejlopfattelse."

Med andre ord var skipperen urutineret i sejlads i mørke i Skagen Havn, og styrmanden var ikke med til at holde øje under udsejlingen. Desuden var der kondensvand i flere af skibets ruder på broen, og ydermolen var ikke oplyst.

Strammer op

"Attender" ejes af Northern Offshore Services, som til havarikommissionen har skrevet, at de efter grundstødningen har strammet op på sikkerhedsprocedurerne. Blandt andet for at sikre bedre navigation og aktivt at bruge navigationsudstyret på skibet.